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Аналитики подсчитали количество китайских авто в России

«Автостат»: доля китайских машин в автопарке России достигла 4%
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Фото: Global Look Press/Cfoto
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По состоянию на 1 июля 2024 года в России было зарегистрировано 1,86 млн легковых автомобилей китайских брендов, что составляет 4% от общего количества. Об этом 25 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым распространенным из китайских автомобильных брендов в России является Chery с показателем 444,7 тыс. единиц, за ней идут Geely (341,1 тыс. шт.) и Haval (296 тыс. шт.). На них приходится порядка 60% от общего числа легковых машин китайских марок в стране. Как подсчитали аналитики, более половины всех российских «китайцев» (52%) зарегистрировано в 10 субъектах РФ. Почти четверть (24%) приходится суммарно на Москву и Подмосковье.

Как отметили аналитики, в ближайшие два года китайские машины по объему парка смогут обогнать автомобили французских и американских марок, на долю которых приходится около 6 и 7% соответственно. Выше будут только российские, японские, корейские и немецкие марки.

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Ранее в этот день сообщалось, что около 59% опрошенных россиян признались, что не видят отличий между китайскими автомобильными брендами, и только 15% респондентов заявили, что разбираются в них.

22 июля стало известно, что в первом полугодии 2024 года поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли в денежном выражении на 35,4% и составили $6,2 млрд. Экспорт легковых автомобилей из КНР в Россию помесячно растет четвертый месяц подряд.

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