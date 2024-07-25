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FT узнала об изменении мнения финансистов Уолл-стрит о кандидатах в президенты США

FT: после выхода Байдена из предвыборной гонки на Уолл-Стрит поменяли свои симпатии
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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Замена действующего лидера США Джо Байдена на его вице-президента Камалу Харрис в предвыборной гонке заставила финансистов с Уолл-стрит пересмотреть симпатии к бывшему главе Белого дома Дональду Трампу в пользу демократов. Об этом в четверг, 25 июля, сообщила Financial Times (FT) cо ссылкой на источники.

Действующий президент США, до недавнего времени кандидат в лидеры страны от демократической партии, не вызывал симпатию у финансовых аналитиков с Уолл-стрит. Поэтому последние отдавали предпочтение республиканцу Трампу. После выхода Байдена из предвыборной гонки и с приходом туда Камалы Харрис финансисты изменили отношение к поддержке демократов. Этому способствовало и выдвижение Джей Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты от республиканцев.

Причиной такого отношения к демократам со стороны финансистов была антимонопольная политика лидера страны. До недавнего времени аналитики не видели перспектив в поддержке демпартии. После выхода Байдена из гонки за президентство настроения в финансовом секторе изменились.

Это случилось после выдвижения Харрис на пост кандидата от демократов. На голосовании финансовый квартал может отдать предпочтение действующему вице-президенту еще и потому, что от республиканцев кандидатом на аналогичную должность выдвинулся соратник Дональда Трампа Джей Ди Вэнс, сообщают Financial Times.

«Вэнс поддерживает антикорпоративное, популистское и изоляционистское убеждение, что крупный бизнес, международная торговля, Уолл-стрит, слияния, иммиграция и т.д. — все это направлено на то, чтобы навредить «настоящим американцам», — уточнил источник издания.

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И почему на самом деле он выходит из президентской гонки

Байден отказался от участия в президентской гонке 21 июля, через месяц после неудачных дебатов с Трампом. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании. Также он добавил, что не намерен досрочно уходить в отставку после выхода из предвыборной гонки.
Президент отметил, что выборы 2024 года станут борьбой за спасение демократии. Он также подчеркнул, что заслуживал второго срока, однако поступился личными амбициями.

22 июля Федеральная избирательная комиссия США получила уведомление о смене кандидатов от Демократической партии. После этого предвыборный штаб Байдена официально переименовали в «Харрис в президенты». На следующий день стало известно, что политик набрала достаточное количество голосов делегатов Демократической партии для формального утверждения кандидатом в президенты.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит экс-президент Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.

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