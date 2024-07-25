Политолог указал на лицемерие Киева в заявлениях о переговорах

Заявления о мирных переговорах со стороны киевского режима связаны с неудачами украинской армии на фронте и страхом перед вероятной победой республиканца Дональда Трампа на выборах президента в США. При этом Украина попытается нанести хоть какой-то ущерб России, перед тем как войти в переговорный процесс, поделился с «Известиями» мнением политолог Иван Мезюхо.

«Существует ряд обстоятельств, из-за которых киевский режим резко меняет свою риторику по вопросу переговоров с РФ. <...> Украинское военно-политическое командование боится прихода к власти Дональда Трампа, считая, что он заблокирует новые поставки вооружения, амуниции и денег», — сказал эксперт.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 20 мая, на фоне своих слов о необходимости мирных переговоров для завершения конфликта готовит второе контрнаступление, отмечает собеседник. По его мнению, таким образом Киев пытается подготовить почву для более выгодных условий переговоров. Так, украинские чиновники наивно надеются продать представителям мировой общественности желаемую геополитическую ситуацию, пояснил Мезюхо.

«Инициатива на стороне у российских военных, об этом говорят даже украинские эксперты. Информация об этом прорывается через регулируемый национальный телемарафон. Киев вынужденно меняет риторику в том числе из-за общественных настроений: социологические опросы показывают, что всё большее количество украинцев показывают, что они устали от боевых действий», — поделился политолог.

Он также считает, что глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба проводил переговоры с китайским коллегой Ван И, чтобы заручиться поддержкой Пекина, в том числе в рамках антироссийских санкций. Однако, утверждает Мезюхо, эта задача не была выполнена, поскольку Китай придерживается суверенитета и собственного взгляда на кризис на Украине.

Также в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга заявила, что у Москвы нет веры киевскому режиму. Кроме того, она отметила, что заявления Зеленского могут быть связаны с выборами президента в США и попытками Украины продвинуть свою формулу урегулирования ситуации.

В последнее время на Украине всё чаще говорят о переговорах с РФ. Так, 24 июля Кулеба сообщил в разговоре с Ван И о готовности государства к переговорам с российской стороной. Он также указал, что переговоры должны быть рациональными и содержательными, направленными на достижение справедливого и прочного мира.

Россия со своей стороны неоднократно предлагала начать мирные переговоры по решению конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что страна всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.