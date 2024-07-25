Несколько сел Приморья отрезаны от транспортного сообщения

В Приморье наблюдаются сложности с транспортным сообщением в нескольких населенных пунктах. Причиной стал сильный ливень, который обрушился на регион 23 июля.

Так, проблемы есть с тем, чтобы добраться до Романовского Ключа и Слинкино в Партизанском округе, Шекляево в Анучинском округе, Анисимовки в Шкотовском округе. Подтопленные участки зафиксированы на дорогах в Кавалеровском и Ольгинском округах, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

На тех участках, где уровень воды стал уже минимальным, дорожные специалисты проводят работы по восстановлению размытого дорожного полотна. Постепенно падает уровень воды в реках Партизанского и Яковлевского округов. Однако проезд к нескольким селам пока отсутствует. Так, 24 июля вертолет доставил в Яковлевский округ питьевую воду и эвакуировал во Владивосток одного больного.

Ранее сообщалось, что на этой неделе юг Дальнего Востока окажется под влиянием активной фронтальной зоны. Во Владивостоке ожидаются частые дожди. По данным Примгидромета, наиболее обильные осадки — больше 50 мм — вероятны во второй половине недели. Местами возможны грозы. В среду, 24 июля, в регионе объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих дождей.