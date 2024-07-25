Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
Мир
Трамп обошел Камалу Харрис по опросам в колеблющихся штатах
Мир
В США заявили о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями
Мир
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Политика
В Госдуме высказались о сбалансированности длинных выходных
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Мир
Избиратели обвинили Камалу Харрис в сокрытии правды о здоровье Байдена
Армия
Силы ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА над двумя регионами РФ за ночь
Политика
В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС
Общество
Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве
Армия
Сержант Гарифулин с беспилотника разгромил группу готовивших нападение боевиков ВСУ
Мир
Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа
Армия
Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» забросали ВСУ листовками с призывами сдаться
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Армия
Минобороны показало боевую работу снайперских пар новороссийских десантников
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Общество
«Известия» узнали детали расследования подрыва авто военнослужащего в Москве
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

Несколько сел Приморья отрезаны от транспортного сообщения

0
Фото: t.me/kozhemiakoofficial
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Приморье наблюдаются сложности с транспортным сообщением в нескольких населенных пунктах. Причиной стал сильный ливень, который обрушился на регион 23 июля.

Так, проблемы есть с тем, чтобы добраться до Романовского Ключа и Слинкино в Партизанском округе, Шекляево в Анучинском округе, Анисимовки в Шкотовском округе. Подтопленные участки зафиксированы на дорогах в Кавалеровском и Ольгинском округах, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

На тех участках, где уровень воды стал уже минимальным, дорожные специалисты проводят работы по восстановлению размытого дорожного полотна. Постепенно падает уровень воды в реках Партизанского и Яковлевского округов. Однако проезд к нескольким селам пока отсутствует. Так, 24 июля вертолет доставил в Яковлевский округ питьевую воду и эвакуировал во Владивосток одного больного.

Ранее сообщалось, что на этой неделе юг Дальнего Востока окажется под влиянием активной фронтальной зоны. Во Владивостоке ожидаются частые дожди. По данным Примгидромета, наиболее обильные осадки — больше 50 мм — вероятны во второй половине недели. Местами возможны грозы. В среду, 24 июля, в регионе объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих дождей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024