Частые дожди спрогнозировали во Владивостоке из-за циклона

На этой неделе юг Дальнего Востока окажется под влиянием активной фронтальной зоны. Во Владивостоке ожидаются частые дожди.

По данным Примгидромета, наиболее обильные осадки — больше 50 мм — вероятны во второй половине недели. Местами возможны грозы, пишет ИА PrimaMedia. В начале недели температура воздуха будет составлять +24…+31 градус, затем ожидается похолодание на 1–5 градусов.

На реках Приморья уже фиксируется повышение уровня воды. До середины недели выхода рек из берегов не прогнозируется. К концу недели возможен кратковременный выход воды на поймы, но серьезного разлива рек не ожидается.

В минувшие выходные из-за обильных осадков оказались подтоплены дороги и порядка 40 домов в Углегорском районе Сахалинской области. В муниципалитете ввели режим чрезвычайной ситуации.