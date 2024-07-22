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Частые дожди спрогнозировали во Владивостоке из-за циклона

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На этой неделе юг Дальнего Востока окажется под влиянием активной фронтальной зоны. Во Владивостоке ожидаются частые дожди.

По данным Примгидромета, наиболее обильные осадки — больше 50 мм — вероятны во второй половине недели. Местами возможны грозы, пишет ИА PrimaMedia. В начале недели температура воздуха будет составлять +24…+31 градус, затем ожидается похолодание на 1–5 градусов.

На реках Приморья уже фиксируется повышение уровня воды. До середины недели выхода рек из берегов не прогнозируется. К концу недели возможен кратковременный выход воды на поймы, но серьезного разлива рек не ожидается.

В минувшие выходные из-за обильных осадков оказались подтоплены дороги и порядка 40 домов в Углегорском районе Сахалинской области. В муниципалитете ввели режим чрезвычайной ситуации.

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