Режим ЧС ввели в районе Сахалина из-за обильных дождей

Порядка 40 домов оказались подтоплены в результате сильных дождей в Углегорском районе Сахалинской области. В муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации.

Осадки наблюдаются двое суток подряд. На Изыльментьевском перевале была размыта дорога, приостановлено пассажирское сообщение с селами Орлово и Бошняково. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

В связи с обильными осадками подтоплены порядка 30 частных и 10 многоквартирных домов. Кроме того, пострадали районная больница и городская баня. Областным службам дано поручение оказать помощь администрации района в откачивании воды и просушивании помещений. По словам губернатора Валерия Лимаренко, при необходимости муниципалитету будут выделены дополнительные силы и тепловые пушки из областного резерва.

В соответствии с понесенным ущербом жителям пострадавших домов будет оказана помощь. Развернут пункт временного размещения с водой, горячим питанием и предметами первой необходимости.