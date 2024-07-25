За минувшие сутки Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад украинских боевиков, пункт базирования безэкипажных катеров, а также до пяти американских БМП Bradly на площадке с иностранной военной техникой. Об этом 25 июля сообщило Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки уничтожены: склад горюче-смазочных материалов ВСУ, до пяти БМП Bradley производства США на площадке c иностранной военной техникой, а также пункт базирования безэкипажных катеров», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

Также поражены ремонтно-восстановительные цеха бронетанкового и кузнечно-механического заводов, скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 104 районах.

Минобороны также сообщило, что бойцы российской группировки войск «Центр» уничтожили еще один танк Abrams ВСУ. Были также ликвидированы до 410 военнослужащих, два пикапа, 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б», 100-миллиметровая пушка МТ-12 «Рапира».

Кроме того, военные подразделения отразили семь контратак штурмовых групп противника и нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Новоселовка Первая, Тимофеевка, Воздвиженка, Александро-Шультино, Ивановка, Михайловка и Калиново Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее, 23 июля, МО РФ сообщило, что расчет «Искандер-М» нанес ракетный удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из стран Запада в Харьковской области. Уточнялось, что в результате удара были уничтожены 50 иностранных инструкторов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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