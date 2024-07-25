Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
Мир
Трамп обошел Камалу Харрис по опросам в колеблющихся штатах
Мир
В США заявили о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями
Мир
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Политика
В Госдуме высказались о сбалансированности длинных выходных
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Мир
Избиратели обвинили Камалу Харрис в сокрытии правды о здоровье Байдена
Армия
Силы ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА над двумя регионами РФ за ночь
Политика
В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС
Общество
Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве
Армия
Сержант Гарифулин с беспилотника разгромил группу готовивших нападение боевиков ВСУ
Мир
Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа
Армия
Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» забросали ВСУ листовками с призывами сдаться
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Армия
Минобороны показало боевую работу снайперских пар новороссийских десантников
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Общество
«Известия» узнали детали расследования подрыва авто военнослужащего в Москве
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш
Сюжет:

ВС РФ уничтожили очередной танк Abrams ВСУ и три реактивных снаряда для HIMARS

0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бойцы российской группировки войск «Центр» уничтожили еще один танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 25 июля сообщило Минобороны РФ.

«ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства СШA, два пикапа, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», 100-миллиметровую пушку МТ-12 «Рапира», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, военные подразделения отразили семь контратак штурмовых групп противника и нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Новоселовка Первая, Тимофеевка, Воздвиженка, Александро-Шультино, Ивановка, Михайловка и Калиново Донецкой Народной Республики.

В МО добавили, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 52 беспилотных летательных аппарата.

Точный расчет: как артиллеристы поразили «Абрамс» снарядом «Краснополь»
Американский танк был уничтожен с первого выстрела

Ранее, 23 июля, Минобороны сообщило об уничтожении бойцами группировки «Центр» трех танков, среди которых М1А1 Abrams. Кроме того, противник потерял свыше 405 военнослужащих.

Позднее, 25 июля, начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма сообщил, что военнослужащие подразделения за сутки взяли 35 опорных пунктов ВСУ. Кроме того, расчеты ПВО группировки сбили снаряд РСЗО HIMARS, уничтожено семь БПЛА самолетного типа.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024