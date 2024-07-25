ВС РФ уничтожили очередной танк Abrams ВСУ и три реактивных снаряда для HIMARS
Бойцы российской группировки войск «Центр» уничтожили еще один танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 25 июля сообщило Минобороны РФ.
«ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства СШA, два пикапа, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», 100-миллиметровую пушку МТ-12 «Рапира», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, военные подразделения отразили семь контратак штурмовых групп противника и нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Новоселовка Первая, Тимофеевка, Воздвиженка, Александро-Шультино, Ивановка, Михайловка и Калиново Донецкой Народной Республики.
В МО добавили, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 52 беспилотных летательных аппарата.
Ранее, 23 июля, Минобороны сообщило об уничтожении бойцами группировки «Центр» трех танков, среди которых М1А1 Abrams. Кроме того, противник потерял свыше 405 военнослужащих.
Позднее, 25 июля, начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма сообщил, что военнослужащие подразделения за сутки взяли 35 опорных пунктов ВСУ. Кроме того, расчеты ПВО группировки сбили снаряд РСЗО HIMARS, уничтожено семь БПЛА самолетного типа.
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