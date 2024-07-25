Военные группировки войск «Запад» взяли за сутки 35 опорных пунктов ВСУ

Военнослужащие российской группировки войск «Запад» за минувшие сутки взяли 35 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 25 июля начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки овладели 35 опорными пунктами противника», — сообщил он.

Бигма добавил, что при поддержке артиллерии и авиации группировка войск поразила живую силу и технику подразделений 144-й пехотной бригады, 28-го стрелкового батальона, 30-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 110-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Синьковка, Табаевка и Червона Диброва.

Кроме того, расчеты противовоздушной обороны (ПВО) группировки сбили снаряд РСЗО HIMARS, уничтожено семь БПЛА самолетного типа.

«Потери противника за сутки составили до 550 военнослужащих, САУ «Гвоздика», семь артиллерийских орудий, 16 минометов, две ББМ «Казак», станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Хортица-М», семь автомобилей, склад с боеприпасами, девять пунктов управления БПЛА, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50», — завершил доклад офицер.

В этот же день военное ведомство показало, как расчеты ударных FPV-дронов отряда специального назначения «Вега» в составе Южной группировки войск на авдеевском направлении сорвали попытку ротации подразделений ВСУ в ночное время. Умело управляя беспилотником, оператор несколькими точными попаданиями уничтожил все выявленные цели.

На южнодонецком направлении снайперы 40-й бригады морпехов Тихоокеанского флота рассказали «Известиям» 25 июля, что украинские боевики во время ротации даже не догадываются, что их уже заметила российская разведка и дрон срисовывает координаты новой цели снайперов. Боевиков ВСУ у Времевского выступа российские снайперы уничтожают с экстремальных дистанций — до 1,7 км.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».