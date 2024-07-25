Минпромторг предложил расширить разрешительный режим на восемь категорий товаров

Министерство промышленности и торговли РФ предложило расширить разрешительный режим на восемь категорий маркируемых товаров. Соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о таких категориях, как корма для животных, технические средства для реабилитации (ТСР), ветеринарные препараты, консервы, растительные масла, красная и черная икра, велосипеды, безалкогольное пиво.

Согласно документу, запуск разрешительного режима для ветпрепаратов, икры, безалкогольного пива, велосипедов и ТСР планируется на осень 2025 года, а весной 2026 года действие распространится на корма для животных и растительные масла, с 2027-го — на консервы.

При разрешительном режиме касса автоматически блокирует продажу просроченных и нелегальных товаров за счет интеграции с системой маркировки «Честный знак».

Как объяснил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов, такой механизм направлен на усиление контроля за кассами и защиту потребителей, потому что исключает человеческий фактор.

«При сканировании маркировки информационная система кассового ПО (программного обеспечения. — Ред.) обращается к «Честному знаку» для получения сведений о товаре. Если код маркировки пытаются пробить повторно, или срок годности товара уже истек, или товар запрещен к продаже, система не позволит продать его. Важно, что механизм не влияет на работу магазинов или стоимость товаров: чтобы подключиться к режиму, магазину нужно только обновить кассовое ПО и проинструктировать персонал», — сказал он.

В России этот механизм поэтапно внедряется с апреля текущего года. Пока он распространен на четыре группы товаров: табак, разливное пиво, а также воду и молочную продукцию в крупной рознице.