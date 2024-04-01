В России стартовал режим по блокировке продаж просроченных и нелегальных товаров

С 1 апреля 2024 года в России поэтапно вводится разрешительный режим продажи маркированных товаров на кассе — механизм, благодаря которому продажи нелегальных и просроченных товаров исключаются при помощи системы маркировки. Сегодня режим стартовал с табака, разливного пива и слабоалкогольных напитков из кегов, сообщили «Известиям» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Механизм блокировки продаж направлен на защиту потребителей от приобретения продукции с нарушениями. При сканировании маркировки кассовое программное обеспечение магазина обращается к «Честному знаку» для получения сведений о товаре. Если срок годности товара уже истек, или товар запрещен к продаже контролирующими органами или код маркировки пытаются продать повторно, информация о невозможности такой продажи поступит на кассу и товар не будет продан», — объяснил заместитель гендиректора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.

Эксперт добавил, что помимо пользы для потребителей, разрешительный режим — это новый инструмент контроля в условиях моратория на проверки для государства.

«Если касса магазина не подает данные в формате разрешительного режима или система «Честный знак» фиксирует отклонения, то это повод для Роспотребнадзора обратить внимание на данного продавца, а при выявлении нарушения — применить санкции», — сказал Юсупов.

Такой режим поэтапно внедряется в 13 группах товаров, подлежащих маркировке: табак, пиво, молочная продукция, вода, антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежда, духи, безалкогольные напитки и медицинские изделия.

Ранее, 14 марта, сообщалось, что Минпромторг разработал проект постановления об обязательной маркировке консервированной продукции. Регистрация в информационной системе участников оборота отдельных видов консервированных продуктов начнется с 1 сентября 2024 года. С 1 декабря 2024 года нанесение кодов маркировки станет обязательным для консервированной продукции из рыбы и морепродуктов, а с 1 марта 2025 года — для остальной консервированной продукции.