Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия передала требования по антитеррору к Украине через Минск
Мир
Эрдоган назвал условия для одобрения кандидатуры на должность генсека НАТО
Экономика
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
Спорт
Голевая передача Захаряна принесла победу «Реалу Сосьедад» в игре с «Алавесом»
Мир
В США назвали контрнаступление ВСУ крупнейшим разгромом в современной истории
Мир
МИД передал Украине требования об аресте и выдаче причастных к терактам в России
Мир
ВКС РФ уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс
Мир
Замгенсека ООН призвал к прекращению попыток вытеснить БАПОР из Газы
Мир
The Guardian узнала о намерении Израиля расформировать БАПОР
Общество
В Видном дольщики рассказали о задержке выдачи квартир почти на полгода
Мир
Вучич анонсировал усиление армии Сербии дронами и РСЗО
Общество
В России хотят ввести профстандарт для нутрициологов
Мир
Израиль утвердил оперативные планы по операции в Рафахе
Спорт
Итальянский теннисист Синнер выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами
Наука и техника
Крымский астроном Борисов открыл новый астероид
Экономика
Молодым семьям в России предложили давать беспроцентный заем на жилье

В России стартовал режим по блокировке продаж просроченных и нелегальных товаров

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 1 апреля 2024 года в России поэтапно вводится разрешительный режим продажи маркированных товаров на кассе — механизм, благодаря которому продажи нелегальных и просроченных товаров исключаются при помощи системы маркировки. Сегодня режим стартовал с табака, разливного пива и слабоалкогольных напитков из кегов, сообщили «Известиям» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Механизм блокировки продаж направлен на защиту потребителей от приобретения продукции с нарушениями. При сканировании маркировки кассовое программное обеспечение магазина обращается к «Честному знаку» для получения сведений о товаре. Если срок годности товара уже истек, или товар запрещен к продаже контролирующими органами или код маркировки пытаются продать повторно, информация о невозможности такой продажи поступит на кассу и товар не будет продан», — объяснил заместитель гендиректора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.

Эксперт добавил, что помимо пользы для потребителей, разрешительный режим — это новый инструмент контроля в условиях моратория на проверки для государства.

«Если касса магазина не подает данные в формате разрешительного режима или система «Честный знак» фиксирует отклонения, то это повод для Роспотребнадзора обратить внимание на данного продавца, а при выявлении нарушения — применить санкции», — сказал Юсупов.

Такой режим поэтапно внедряется в 13 группах товаров, подлежащих маркировке: табак, пиво, молочная продукция, вода, антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежда, духи, безалкогольные напитки и медицинские изделия.

Кассовое равенство: в России с 2024 года начнут блокировку просрочки
Какие некачественные товары будут выведены из оборота магазинов первыми

Ранее, 14 марта, сообщалось, что Минпромторг разработал проект постановления об обязательной маркировке консервированной продукции. Регистрация в информационной системе участников оборота отдельных видов консервированных продуктов начнется с 1 сентября 2024 года. С 1 декабря 2024 года нанесение кодов маркировки станет обязательным для консервированной продукции из рыбы и морепродуктов, а с 1 марта 2025 года — для остальной консервированной продукции.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024