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Время не ждет: в магазинах начали блокировать продажу просрочки

Нововведение коснется и нелегальных товаров
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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С 1 апреля в России начал действовать режим блокировки продаж просроченных и нелегальных товаров на кассе. Пока он будет осуществляться в отношении табака, разливного пива и слабоалкогольных напитков из кегов, но затем перечень расширится. «Известия» выяснили, как будет работать механизм и как он поможет бороться с некачественными товарами.

Особый режим

В России начал действовать режим блокировки продаж просроченных и нелегальных товаров на кассе. Пока он принимается в отношении табака, а также разливного пива и слабоалкогольных напитков из кегов, рассказали «Известиям» в ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

Соответствующее постановление правительства в ноябре 2023 года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Разрешительный режим продажи маркированных товаров будет вводиться поэтапно, начиная с 1 апреля. Со временем он распространится и на другие категории.

человек в отделе пива в магазине
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Механизм блокировки продаж направлен на защиту потребителей от приобретения продукции с нарушениями.

При сканировании маркировки кассовое программное обеспечение обращается к «Честному знаку» для получения сведений. Если срок годности товара уже истек, он запрещен к продаже контролирующими органами или код маркировки пытаются продать повторно, информация о невозможности такой продажи поступит на кассу, и продукт не будет продан, — рассказал заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.

Он добавил, что новый механизм заодно станет инструментом контроля в условиях моратория на проверки для государства. В случае если система «Честный знак» зафиксирует отклонения, это «станет поводом для Роспотребнадзора обратить внимание на продавца, а при выявлении нарушения — применить санкции».

кассоввый аппарат в магазине для пробивания продуктов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

По решению правительства РФ, разрешительный режим будет распространен на 13 групп товаров, подлежащих маркировке: это табак, пиво, молочная продукция, вода, антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежда, духи, безалкогольные напитки и медицинские изделия.

Позиция ритейла

Как отметили в ЦРПТ, разработчики кассового программного обеспечения (ПО) уже подтвердили готовность решений для блокировки просроченных и нелегальных товаров на кассах при помощи системы маркировки. Об этом заявили АТОЛ, «Эвотор», ЦОР «Штрих-М», «Дримкас», «Тензор», «СКБ Контур», 1С, «Кристалл Сервис», Artix и другие.

Также о готовности к запуску нового механизма блокировки сообщили розничные сети. По данным оператора «Честного знака», розница начала работать с разрешительным режимом еще до старта проекта. Об этом рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ритейлеров), X5 Group (включает сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), «Ленте» и «Магните».

Как уточнили в «Магните», сеть стала первой, которая вместе с ЦРПТ внедрила механизм проверок товаров на кассе по коду маркировки еще до того, как государство приняло решение провести эксперимент.

девушка на кассе кассир принимает оплату девушка расплачивается
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Сейчас новый режим уже введен во всех магазинах сети и не влияет на скорость операций на кассах и быстроту обслуживания покупателей, — отметила руководитель управления по развитию и взаимодействию с ГИС розничной сети «Магнит» Ольга Фабрикантова.

Директор по связям с общественностью и государственными органами «Ленты» Мария Филиппова рассказала, что в сети уже протестировали работу касс во всех магазинах — устройства переведены в разрешительный режим еще с конца марта.

В свою очередь, сопредседатель комитета по цифровым инициативам АКОРТ Анна Орлова отметила, что все компании-члены готовы к нововведению, в том числе в части обновления программного обеспечения касс.

— Отдельные компании уже не первый месяц работают с данным режимом на постоянной основе, — сказала она.

Решение проблем

Проблема реализации просроченной продукции давно входит в топ нарушений торговых сетей, объяснил «Известиям» председатель организации «Общественная потребительская инициатива», заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. При этом, как показывает практика, ее невозможно решить классическими методами — сколько бы сотрудников ни занималось поиском и снятием просрочки с полок, в продаже всё равно попадаются товары с истекшими сроками годности.

— В свою очередь, и сами потребители не всегда обращают внимание на даты изготовления, указанные на упаковке, и в некоторых случаях неосознанно приобретают просроченные продукты, — отметил эксперт.

Однако теперь, даже если человек возьмет с полки просроченный товар, продавец просто не сможет пробить его на кассе. Более того, если срок годности продукции не истек, но уполномоченные органы выявили какие-либо нарушения при ее производстве, реализация товара также может быть заблокирована.

мужчина покупает пивао
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Данный механизм постепенно будет внедряться для продукции, подлежащей маркировке. Очевидно, что по мере расширения системы на новые категории товаров простор для недобросовестных практик будет сужаться, и покупки для потребителей будут становиться более безопасными, — заключил эксперт.

В целом сегодня маркировка распространяется на 17 категорий, которые составляют 15% несырьевого ВВП страны, напомнили «Известиям» в операторе «Честного знака». Помимо указанных групп товаров, в России маркируются шубы, икра, кресла-коляски и лекарства.

— Благодаря внедрению маркировки доля нелегальных товаров парфюмерной отрасли сократилась на одну пятую, в табаке — на четверть, в обуви — на треть, по шинам и покрышкам доля контрафакта снизилась в два раза. Совокупный фискальный эффект от введения маркировки оценивается в 471 млрд рублей, — подчеркнули в ЦРПТ.

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