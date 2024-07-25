Дети, бизнес, аскетизм: секреты жизни Павла Дурова

Основатель «ВКонтакте» и Telegram бизнесмен Павел Дуров является одной из самых загадочных личностей в IT-индустрии. Он ведет закрытый образ жизни и предпочитает говорить только о своих проектах, оставляя в стороне подробности личной жизни и утверждая, что он против постоянных отношений. Однако на днях в Сети появилась информация, что такие убеждения были свойственны предпринимателю не всегда. Утверждается, что у Павла Дурова и петербурженки Ирины Болгар может быть трое общих детей: их фотографии женщина опубликовала в соцсетях, снабдив хэштегами. Десятью годами ранее СМИ сообщали о двоих детях бизнесмена, родившихся в браке с петербурженкой Дарьей Бондаренко. Сам миллиардер никак не комментирует эту информацию. Подробности — в материале «Известий».

Сколько детей у Павла Дурова и кто такая Ирина Болгар

Недавно пользователи обратили внимание на страницу девушки по имени Ирина Болгар в запрещенной социальной сети. Предполагаемая мать троих детей активизировалась месяц назад. Сейчас девушка активно публикует фотографии, в том числе архивные, где рассказывает подробности из жизни детей и подписывает фото хэштегом #durov. На фото присутствуют трое детей: двое сыновей и дочь.

Ирина Болгар с детьми Фото: соцсети

Некоторые источники заявляют, что Ирина действительно училась вместе с Павлом. Из соцсетей стало понятно, что девушка играет на фортепьяно. Судя по фотографиям, передвигается семейство исключительно на частных самолетах и останавливается в роскошных отелях.

Официальные источники не подтвердили информации касательно Ирины. Некоторые пользователи также предположили, что семья может принадлежать старшему брату Павла — Николаю. Тем не менее, какое отношение имеет Ирина и ее дети к Дуровым, на данный момент остается неизвестным.

Беременная девушка Павла Дурова: правда или нет

Недавно предполагаемая девушка Павла Дурова по имени Диана Бако выложила фотографию, на которой был заметен округлившийся живот. «Новый этап в жизни. Не могу дождаться встречи с тобой, малютка», — подписала публикацию Диана.

Диана Бако Фото: соцсети

Правда, знаменитости никогда официально не подтверждали свой роман. Несмотря на это, слухи об их связи интригуют общественность уже на протяжении нескольких месяцев. Согласно предположениям поклонников, Дуров и Бако могли познакомиться на закрытой вечеринке. Известно, что девушка снималась в одном из клипов рэпера Моргенштерна (признан иноагентом), который на тот момент также проживал в Дубае и был знаком с Павлом Дуровым.

О Диане известно, что она является победительницей конкурса красоты «Мисс Венгрия», а также участвовала в конкурсе «Мисс Туризм планеты». Также ей принадлежит магазин купальников в самом большом торговом центре Дубая.

Единственный брак и двое детей Павла Дурова

Десять лет назад журналисты издания Life провели независимое расследование и смогли получить из загса в Санкт-Петербурге документы, согласно которым у Павла Дурова и девушки по имени Дарья Бондаренко есть сын и дочь. Дети родились в 2009 и 2010 годах соответственно. Впрочем, подтвердить достоверность данных сведений не удалось, а представители «ВКонтакте» называли их «бульварными сплетнями».

Главное здание Санкт-Петербургского государственного университета Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Известно, что предполагаемая пара познакомилась во время учебы в СПбГУ. Девушка пришла к будущему миллиардеру, чтобы взять у него интервью для студенческой газеты «Студень». В книге «Код Дурова», написанной журналистом и публицистом Николаем Коновым, говорится, что симпатия между молодыми людьми возникла мгновенно. Дарью привлек «горделивый профиль» и «очищенное от стереотипов восприятие мира» молодого бизнесмена. Однако о подробностях их романа пользователям остается только догадываться.

В 2021 году российский Forbes поместил предполагаемых детей Дурова на шестое место в рейтинге богатейших наследников России. Издательство также оценило размер их наследства: каждому, по подсчетам издания, принадлежит примерно по $7,55 млрд.

История успеха Павла Дурова

На сегодняшний день состояние Павла Дурова оценивается в $11,5 млрд США. В СМИ его нередко называют «российским Марком Цукербергом», а также критикуют за эксцентричные высказывания. Впрочем, скандальный имидж нисколько не мешает предпринимателю успешно строить свою империю. Миллиардер редко дает интервью, однако недавно сделал исключение для телеведущего Такера Карлсона.

Павел Дуров родился в Ленинграде в семье учительницы и доктора филологических наук. Он учился в Академической гимназии с углубленным изучением всех предметов, в том числе — четырех иностранных языков, и окончил ее с отличием. Помимо этого, еще в подростковом возрасте он увлекся программированием и созданием виртуальных проектов.

Такер Карлсон и Павел Дуров во время интервью Фото: youtube.com/@Tucker Carlson

Потупив на философский факультет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), он начал разрабатывать идею электронной библиотеки. И вскоре реализовал этот проект, получивший название durov.com. Следующим сайтом, созданным Павлом, стал онлайн-ресурс spbgu.ru, некий прообраз «ВКонтакте». Вернувшись из заграницы, программист узнал о существовании социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и решил создать аналогичный ресурс для русскоязычной аудитории. Так и родился проект «ВКонтакте», количество пользователей которого за два года выросло до 20 млн.

В 2014 году Павел Дуров продал контрольный проект акций «ВКонтакте», переключившись на разработку нового мессенджера — Telegram. Сейчас предприниматель проживает на территории ОАЭ, продолжая активную деятельность в области существующих проектов. За ним окончательно закрепился образ «гения-отшельника», который всегда одет в строгий черный цвет. Следовательно, личная жизнь предпринимателя вызывает огромный интерес у публики. Однако сам он предпочитает никак не комментировать слухи о своих возможных романах и тем более — о наследниках.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В июне Павел Дуров зарегистрировался в блокчейн-сервисе для знакомств TON Dating и указал в профиле личные данные. Согласно анкете, Павлу 39 лет, его знак зодиака — Весы. Предприниматель уточнил, что является основателем Telegram, TON и «ВКонтакте». Миллиардер также прикрепил к своей анкете три фотографии, на двух из которых позирует с обнаженным торсом.