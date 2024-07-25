Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
Мир
Трамп обошел Камалу Харрис по опросам в колеблющихся штатах
Мир
В США заявили о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями
Мир
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Политика
В Госдуме высказались о сбалансированности длинных выходных
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Мир
Избиратели обвинили Камалу Харрис в сокрытии правды о здоровье Байдена
Армия
Силы ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА над двумя регионами РФ за ночь
Политика
В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС
Общество
Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве
Армия
Сержант Гарифулин с беспилотника разгромил группу готовивших нападение боевиков ВСУ
Мир
Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа
Армия
Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» забросали ВСУ листовками с призывами сдаться
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Армия
Минобороны показало боевую работу снайперских пар новороссийских десантников
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Общество
«Известия» узнали детали расследования подрыва авто военнослужащего в Москве
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

Россиянам посоветовали не оставлять питьевую воду в машине летом

Эксперт Павлова: водой, оставленной в автомобиле летом, можно отравиться
0
Фото: Getty Images/itsarasak thithuekthak
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если оставить бутилированную воду в автомобиле в теплое время года, она может испортиться. Такую воду не стоит употреблять из-за риска недомогания, рассказала 25 июля специалист МосГИК Елена Павлова.

«Отравиться бутилированной водой можно так же, как и любым пищевым продуктом. Причиной может служить несоблюдение температурных режимов транспортировки и хранения питьевой воды, так как при повышении температуры, установленной производителем, и воздействии солнца начинается рост микроорганизмов», — цитирует Павлову агентство городских новостей «Москва» 25 июля.

По словам специалиста, в жаркую погоду питьевую воду лучше хранить в термосумке, так вода будет защищена от нагревания и прямых солнечных лучей. Температурный режим хранения бутилированной питьевой воды обычно составляет от +2℃ до +25℃. После вскрытия упаковки воду обычно хранят при закрытой крышке и соблюдении условий хранения 5–10 дней в зависимости от объема бутылки, объяснила она.

Документы на выдох: врачебная ошибка вернула права нетрезвому водителю
Почему при медосвидетельствовании важны формальности

Ранее в этот день автоэксперт Никита Родионов рассказал, что из-за плохих дорог у автомобилей страдают элементы подвески, система рулевого управления, шины и тормозная система. Также из-за езды по плохим дорогам на шинах образуются грыжи, проколы и порезы, диски могут получить повреждения, сбиваются углы установки колес, предупредил специалист.

Накануне автоэксперт Андрей Балашов рассказал, что слишком резкое закрытие двери автомобиля может привести к ряду поломок. По словам специалиста, это может негативно отразиться на механизме замка двери. Чаще всего случаются поломка или деформация защелки, что затруднит закрытие или открытие двери.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024