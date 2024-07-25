Россиянам посоветовали не оставлять питьевую воду в машине летом

Если оставить бутилированную воду в автомобиле в теплое время года, она может испортиться. Такую воду не стоит употреблять из-за риска недомогания, рассказала 25 июля специалист МосГИК Елена Павлова.

«Отравиться бутилированной водой можно так же, как и любым пищевым продуктом. Причиной может служить несоблюдение температурных режимов транспортировки и хранения питьевой воды, так как при повышении температуры, установленной производителем, и воздействии солнца начинается рост микроорганизмов», — цитирует Павлову агентство городских новостей «Москва» 25 июля.

По словам специалиста, в жаркую погоду питьевую воду лучше хранить в термосумке, так вода будет защищена от нагревания и прямых солнечных лучей. Температурный режим хранения бутилированной питьевой воды обычно составляет от +2℃ до +25℃. После вскрытия упаковки воду обычно хранят при закрытой крышке и соблюдении условий хранения 5–10 дней в зависимости от объема бутылки, объяснила она.

Ранее в этот день автоэксперт Никита Родионов рассказал, что из-за плохих дорог у автомобилей страдают элементы подвески, система рулевого управления, шины и тормозная система. Также из-за езды по плохим дорогам на шинах образуются грыжи, проколы и порезы, диски могут получить повреждения, сбиваются углы установки колес, предупредил специалист.

Накануне автоэксперт Андрей Балашов рассказал, что слишком резкое закрытие двери автомобиля может привести к ряду поломок. По словам специалиста, это может негативно отразиться на механизме замка двери. Чаще всего случаются поломка или деформация защелки, что затруднит закрытие или открытие двери.