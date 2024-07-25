Автоэксперт предупредил о поломках машины из-за плохих дорог

Из-за плохих дорог у автомобилей страдают элементы подвески, система рулевого управления, шины и тормозная система. Об этом рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов, передает «Российская газета» 25 июля.

«Могут пострадать шаровые, сайлентблоки, пыльники, амортизаторы. По сути, именно система амортизации берет на себя большую часть нагрузки из-за любого удара, будь то выбоина или кочка. В своей практике мы сталкивались со случаями, когда изношенные или некачественный шаровые опоры буквально разваливались на серьезной яме. Кроме того, шрусы, а в народе «гранаты», от езды по плохим дорогам деформируются или вовсе выходят из строя», — рассказал Родионов.

Также из-за езды по плохим дорогам возможны проблемы с рулевой рейкой, рулевой тягой и наконечниками, на шинах образуются грыжи, проколы и порезы, диски могут получить повреждения, сбиваются углы установки колес. А от интенсивного и частого торможения страдает и тормозная система. Наконец, поскольку плохие дороги вынуждают водителей резко объезжать препятствия, увеличивается риск ДТП, отметил специалист.

Накануне автоэксперт Андрей Балашов рассказал, что слишком резкое закрытие двери автомобиля может привести к ряду поломок. По словам специалиста, это может негативно отразиться на механизме замка двери. Чаще всего случаются поломка или деформация защелки, что затруднит закрытие или открытие двери.

23 июля автоэксперт Никита Родионов рассказывал, что в сегменте китайских автомобилей сейчас в России сложнее всего подобрать запчасти для машин марок Avatr, Li Auto, Zeekr и BYD. Владельцам таких автомобилей приходится искать запчасти через специализированные форумы, всё это увеличивает сроки доставки деталей.