Песков заявил об отсутствии темы Украины в переговорах Путина и Асада

Тема Украины в переговорах президента России Владимира Путина и его сирийского коллеги Башара Асада отсутствовала. Об этом 25 июля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Тема Украины не фигурировала, там (на встрече. — Ред.), естественно, тема и политического регулирования, и положение дел в регионе вокруг Сирии, вот что было главным на встрече», — сказал он журналистам.

Также не обсуждались вопросы помощи Москвы в обеспечении безопасности от Израиля и переговоров Асада с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Пескова, между политиками состоялся широкий обмен мнениями по всем темам, связанным с положением дел в Сирии.

Ранее в этот день Путин провел с Асадом переговоры в Кремле. Российский лидер заявил, что ситуация в сирийском регионе имеет тенденцию к обострению. Асад, в свою очередь, отметил, что в ходе последних десятилетий и РФ, и Сирия прошли через сложные трансформационные процессы, но странам всё равно удалось сохранить отношения на доверительном уровне.

До этого, 21 июля, Путин заявил, что Россия поддерживает правительство Сирии в отстаивании единства и суверенитета. Президент напомнил, что Москва и Дамаск за прошедшие десятилетия сотрудничали в самых разных областях, достигли успехов в борьбе с силами международного терроризма на сирийской земле. Путину также подарили дамасский меч в честь юбилея установления отношений.