Путин заявил о неизменной поддержке Сирии в отстаивании суверенитета
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 21 июля, заявил, что государство поддерживает правительство Сирии в отстаивании единства и суверенитета. Это следует из телеграммы российского лидера своему коллеге из Сирийской Арабской Республике Башару Асаду по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между странами.
Президент РФ напомнил, что Москва и Дамаск за прошедшие десятилетия сотрудничали в самых разных областях, достигли успехов в борьбе с силами международного терроризма на сирийской земле.
«Исходим из того, что дальнейшее развитие всего комплекса российско-сирийских связей в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения мира и стабильности на региональном и международном уровнях», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
18 марта президент Сирии Асад поздравил Путина с победой на выборах и переизбранием на пост главы государства, пожелав дальнейших успехов в выполнении своих обязанностей и задач. Асад также выразил надежду на укрепление «выдающихся отношений между Сирией и Россией» и продолжение эффективного двустороннего сотрудничества, которое принесет еще больше процветания обеим государствам.