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Путин встретился с президентом Сирии в Кремле

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Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
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Президент России Владимир Путин накануне провел переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом, прибывшим в РФ с визитом. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе Кремля.

«Очень интересно ваше мнение в отношении того, как ситуация в регионе в целом развивается. К сожалению, она имеет тенденцию к обострению, мы это видим. <...> Ну и что касается наших торгово-экономических связей, здесь вопросов очень много», — сказал на встрече Путин.

Асад, в свою очередь, заявил, что его визит в Россию совпадает с 80-летним юбилеем установления дипломатических отношений между странами. В ходе последних десятилетий и РФ, и Сирия прошли через сложные трансформационные процессы, но странам всё равно удавалось сохранять отношения на доверительном уровне, добавил глава САР.

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Ранее, 21 июля, Путин заявил, что Россия поддерживает правительство Сирии в отстаивании единства и суверенитета. Президент напомнил, что Москва и Дамаск за прошедшие десятилетия сотрудничали в самых разных областях, достигли успехов в борьбе с силами международного терроризма на сирийской земле. Путину также подарили дамасский меч в честь юбилея установления отношений.

18 марта президент Сирии Асад поздравил Путина с победой на выборах и переизбранием на пост главы государства, пожелав дальнейших успехов в выполнении своих обязанностей и задач. Асад также выразил надежду на укрепление «выдающихся отношений между Сирией и Россией» и продолжение эффективного двустороннего сотрудничества, которое принесет еще больше процветания обоим государствам.

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