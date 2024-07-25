Краснов обсудил роль органов прокуратуры с коллегами из государств — членов ШОС

Генпрокурор РФ Игорь Краснов 25 июля принял участие в 22-м заседании генеральных прокуроров государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на тему «Роль прокуратуры в условиях современного мира и эпоху цифровизации».

На полях заседания генеральных прокуроров государств — членов ШОС Краснов провел двустороннюю встречу с генпрокурором Китая Ин Юном. В ходе встречи сторонами была подписана седьмая программа совместных российско-китайских мероприятий. Она предусматривает проведение в 2025 году во Владивостоке круглого стола по защите прав инвесторов с привлечением руководителей приграничных прокуратур.

Краснов обратил внимание на успешную реализацию достигнутых между ведомствами двух стран договоренностей.

«Считаю, что эффективное взаимодействие прокуратур России и Китая может служить образцом для других ведомств <...> Убежден, что конструктивное сотрудничество, взаимная поддержка, дружеские отношения между нашими ведомствами и лично между нами будут крепким фундаментом для наращивания взаимодействия», — добавил генпрокурор.

В работе заседания участвовали представители Казахстана, Белоруссии, Ирана, Индии, Китая, Киргизии, Пакистана, Узбекистана, Таджикистана, Секретариата ШОС и региональной антитеррористической структуры содружества, а также делегация Азербайджана в статусе государства — партнера ШОС. Главы делегаций обменялись мнениями и опытом относительно функций и роли прокуратуры. По итогам обсуждения стороны подписали протокол.

Следующее заседание генпрокуроров государств — членов ШОС состоится в 2025 году в Пакистане.

Краснов 22 июля впервые в истории сотрудничества надзорных ведомств РФ и КНДР прибыл в Пхеньян. Главу российской делегации у трапа самолета встретили представители руководства Центральной прокуратуры КНДР. В ходе визита Краснов и его коллега из КНДР Ким Чхоль Вон подписали ряд межведомственных соглашений и программу сотрудничества прокуратур двух государств.