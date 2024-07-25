Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
Мир
Трамп обошел Камалу Харрис по опросам в колеблющихся штатах
Мир
В США заявили о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями
Мир
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Политика
В Госдуме высказались о сбалансированности длинных выходных
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Мир
Избиратели обвинили Камалу Харрис в сокрытии правды о здоровье Байдена
Армия
Силы ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА над двумя регионами РФ за ночь
Политика
В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС
Общество
Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве
Армия
Сержант Гарифулин с беспилотника разгромил группу готовивших нападение боевиков ВСУ
Мир
Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа
Армия
Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» забросали ВСУ листовками с призывами сдаться
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Армия
Минобороны показало боевую работу снайперских пар новороссийских десантников
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Общество
«Известия» узнали детали расследования подрыва авто военнослужащего в Москве
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

Краснов обсудил роль органов прокуратуры с коллегами из государств — членов ШОС

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генпрокурор РФ Игорь Краснов 25 июля принял участие в 22-м заседании генеральных прокуроров государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на тему «Роль прокуратуры в условиях современного мира и эпоху цифровизации».

На полях заседания генеральных прокуроров государств — членов ШОС Краснов провел двустороннюю встречу с генпрокурором Китая Ин Юном. В ходе встречи сторонами была подписана седьмая программа совместных российско-китайских мероприятий. Она предусматривает проведение в 2025 году во Владивостоке круглого стола по защите прав инвесторов с привлечением руководителей приграничных прокуратур.

Краснов обратил внимание на успешную реализацию достигнутых между ведомствами двух стран договоренностей.

«Считаю, что эффективное взаимодействие прокуратур России и Китая может служить образцом для других ведомств <...> Убежден, что конструктивное сотрудничество, взаимная поддержка, дружеские отношения между нашими ведомствами и лично между нами будут крепким фундаментом для наращивания взаимодействия», — добавил генпрокурор.

В работе заседания участвовали представители Казахстана, Белоруссии, Ирана, Индии, Китая, Киргизии, Пакистана, Узбекистана, Таджикистана, Секретариата ШОС и региональной антитеррористической структуры содружества, а также делегация Азербайджана в статусе государства — партнера ШОС. Главы делегаций обменялись мнениями и опытом относительно функций и роли прокуратуры. По итогам обсуждения стороны подписали протокол.

Следующее заседание генпрокуроров государств — членов ШОС состоится в 2025 году в Пакистане.

Миру посыл: что означает договор о всеобъемлющем партнерстве РФ и КНДР
По каким направлениям Москва и Пхеньян могут развивать сотрудничество в условиях международных санкций

Краснов 22 июля впервые в истории сотрудничества надзорных ведомств РФ и КНДР прибыл в Пхеньян. Главу российской делегации у трапа самолета встретили представители руководства Центральной прокуратуры КНДР. В ходе визита Краснов и его коллега из КНДР Ким Чхоль Вон подписали ряд межведомственных соглашений и программу сотрудничества прокуратур двух государств.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024