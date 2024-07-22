Краснов и генпрокурор КНДР подписали соглашение о сотрудничестве

Генпрокурор России Игорь Краснов и его коллега из КНДР Ким Чхоль Вон на встрече в Пхеньяне подписали ряд межведомственных соглашений и программу сотрудничества прокуратур двух государств. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Отмечается, что подписанные документы определяют основные направления работы, представляющие взаимный интерес, включая мероприятия по вопросам правовой помощи и правоохранительного содействия по уголовным делам, а также борьбы с преступностью в сфере информационно-коммуникационных технологий и окружающей среды.

Кроме того, в ходе переговоров с генпрокурором КНДР Краснов отметил, что отношения стран развиваются в позитивном ключе. Он заявил, что новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подписали главы двух государств, заложил основу для построения евразийской системы безопасности, и выразил уверенность, что органам прокуратуры будет отведена значимая роль в его реализации.

«Надеюсь, сегодняшняя встреча послужит отправной точкой для регулярных взаимных визитов», — подчеркнул глава российского надзорного ведомства.

Генпрокурор РФ пригласил Ким Чхоль Вона посетить Восточный экономический форум (ВЭФ-2024) во Владивостоке в сентябре, чтобы обсудить механизмы защиты прав предпринимателей и инвесторов.

Краснов также встретился с зампредседателя президиума Верховного народного собрания КНДР Кан Юн Соком. На переговорах глава Генпрокуратуры России указал на важность налаживания обмена законодательными актами и информацией о практиках их реализации для синхронизации общих усилий в борьбе транснациональной преступностью.

Краснов 22 июля впервые в истории сотрудничества надзорных ведомств РФ и КНДР прибыл в Пхеньян. Главу российской делегации у трапа самолета встретили представители руководства Центральной прокуратуры КНДР.

Ранее, 18 июля, лидер КНДР Ким Чен Ын принял военную делегацию РФ во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко. Детали встречи не приводились.

В середине июня с официальным визитом в КНДР приезжал президент России Владимир Путин. Он провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам визита был заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает взаимопомощь при агрессии против одного из участников.