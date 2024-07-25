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Эксперт отметил пункты о работе с рынком труда в программах кандидатов в губернаторы

Политолог Минченко: многие губернаторы отмечают важность работы с кадрами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Многие кандидаты в губернаторы отмечают в своих программах необходимость работы с человеческим капиталом. Об этом 25 июля во время круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему «Выборы-2024: губернаторские кампании в условиях феномена супербольшинства» в «МИЦ Известия» сообщил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«В МГИМО ежегодно проводим конференцию по региональному управлению, в прошлом году выступали 10 губернаторов. <...> Сегодня мы видим, что практически у всех губернаторов в повестке работа с человеческим капиталом, работа с кадрами», — отметил он, говоря о рекордно низком уровне безработицы.

Кроме того, по словам спикера, в программах многих кандидатов перекликаются ключевые моменты. Это объясняется тем, пояснил Минченко, что невозможно не обратить внимания на вопросы, связанные с поддержкой участников спецоперации по защите Донбасса и их семей, здравоохранением, крупными региональными проектами и т. д. При этом каждый из глав регионов имеет свои подходы к решению задач, подчеркнул он.

Он добавил, что некоторые уже действующие губернаторы имеют «свою фишку». Например, глава Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Сахалинской Валерий Лимаренко развивают большое количество практик, связанных с урбанизмом, с городской инфраструктурой.

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Ранее, 5 июня, председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что на фоне кадровых ротаций избирательная кампания единого дня голосования в текущем году может быть расширена. Так, к ранее запланированным могут добавиться кампании по выборам глав регионов и довыборам в Государственную думу.

Единый день голосования пройдет 8 сентября 2024 года. Глав регионов выберут в 21 субъекте России. Выдвинуты 147 кандидатов, причем большая их часть — от 20 политических партий.

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