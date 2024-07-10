Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России
Безработица в России находится на рекордно исторически низком уровне и составляет 2,6%. Об этом 10 июля сообщил президент РФ Владимир Путин.
«В прошлом году у нас было 73,4 миллиона работающих, в этом году уже 74,1 миллиона работающих», — отметил глава государства.
Эту ситуацию прокомментировал и министр труда РФ Антон Котяков. Он подчеркнул, что наблюдается постоянная динамика роста числа занятых граждан России. Также глава Минтруда заметил, что спрос по профессиям растет неравномерно.
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