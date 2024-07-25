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В России участились случаи заражения церкариозом после купания. Что нужно знать

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В России фиксируются случаи заражения церкариозом после купания в не предназначенных для этого водоемах. Что это за болезнь и как ее избежать, рассказывают «Известия».

Что случилось

С наступлением жарких дней в разных частях России произошло несколько массовых случаев заражения церкариозом. Около 10 человек пострадали в Нижнем Новгороде. Все они купались в водоемах, после чего стали замечать постоянный зуд и покраснения, как после укусов насекомых. Еще один подобный случай произошел в ХМАО.

Как заражаются церкариозом

Церкариоз, или зуд купальщика, — это кожная инфекция, вызванная контактом с церкариями. Эти паразиты живут рядом с водоплавающими птицами и активно перемещаются в стоячей прогретой воде.

В поисках новых хозяев церкарии способны незаметно проникнуть в открытые участки кожи человека во время купания. Обычно они не доходят до внутренних органов, так как погибают уже в жировом слое.

Симптомы церкариоза

Уже через полчаса после контакта с церкариями у человека возникают зуд и покраснение кожи, начинается покалывание мышц. Паразиты также способны вызвать аллергическую реакцию в виде отека.

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Особенно опасен церкариоз для детей. Он может вызвать повышение температуры и рвоту. Кроме того, если ребенок будет активно чесаться из-за зуда, есть риск попадания личинок в кровеносную систему, что грозит воспалением, кровоизлиянием, а при проникновении в легкие — сильным кашлем.

Лечение церкариоза

При первом легком контакте «зуд чесальщика» может пройти самостоятельно уже через несколько часов. Покрасневшие участки кожи нельзя чесать, забинтовывать или закрывать одеждой из ненатуральных материалов. Чтобы облегчить зуд, можно нанести успокаивающие мази и лосьоны и прикладывать охлаждающие компрессы.

Без лечения церкариоз должен пройти сам в течение 10 дней. Если этого не произошло, симптомы усилились и появились нагноения, следует обратиться к врачу-дерматологу, который назначит физиотерапевтические процедуры.

Профилактика церкариоза

Чтобы избежать церкариоза, в первую очередь не стоит купаться в мелких водоемах со стоячей водой и илистым дном. Если рядом водится много птиц, живут улитки и разрослись водоросли, то окунаться в воду не стоит: риск заражения будет высоким.

Если отказать себе в купании не удалось, после выхода из воды следует тщательно вытереться сухим полотенцем или принять душ с мылом. Это поможет свести последствия заражения к минимуму. Избежать контакта можно, если предварительно натереть кожу вазелином или надеть гидрокостюм.

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