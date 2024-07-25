Эксперты рассказали, когда выгоднее покупать авиабилеты

Планирование — важный этап в организации отпуска или деловой поездки. Один из ключевых вопросов, который встает перед любым путешественником, — когда лучше всего покупать авиабилеты. Эксперты сервиса «Купибилет» 25 июля поделились мнением с «Известиями» о том, почему приобретение билетов за два-три месяца до вылета является оптимальной стратегией.

Так, авиакомпании устанавливают цены на билеты в зависимости от спроса и предложения. Этот процесс динамичен и подвержен изменениям. За полгода до вылета стоимость может значительно варьироваться, поскольку авиакомпании еще не имеют точных данных о загрузке рейсов и спросе. За два-три месяца до вылета цены становятся более стабильными и предсказуемыми. Это объясняется тем, что на этом этапе у авиакомпаний уже есть более точное представление о заполненности рейсов и они могут корректировать цены с учетом реального спроса. Таким образом, путешественники, покупающие билеты за два-три месяца, могут избежать резких колебаний цен и получить более выгодные предложения.

«За несколько месяцев до вылета авиакомпании часто проводят распродажи и предлагают скидки, чтобы привлечь больше пассажиров и заполнить оставшиеся места. Такие акции могут значительно снизить стоимость авиабилетов и предоставить отличные возможности для экономии. Покупка билетов за два-три месяца до вылета позволяет воспользоваться такими скидками и сделать поездку еще более доступной», — сказали специалисты.

Также за два-три месяца до вылета ниже вероятность изменений в расписании, указали в сервисе.

«Расписание рейсов может изменяться по различным причинам: погодные условия, изменения в международных авиационных правилах, корректировки в расписании авиакомпаний и прочие факторы. За полгода до вылета вероятность таких изменений значительно выше, что может привести к необходимости внесения корректировок в ваши планы. За два-три месяца до вылета расписание рейсов обычно уже утверждено, и вероятность изменений минимальна. Это дает больше уверенности в своих планах и снижает уровень стресса, связанного с возможными неожиданностями», — говорится в сообщении.

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