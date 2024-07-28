28 июля — День Крещения Руси: история важного праздника, мероприятия

Русская православная церковь (РПЦ) ежегодно 28 июля отмечает важнейший религиозный праздник — День Крещения Руси. В 2024 году он выпадает на воскресенье. В этот день верующие вспоминают провозглашение христианства на Руси в качестве государственной религии в 988 году. История и традиции праздника — в материале «Известий».

День Крещения Руси – 2024: история праздника

День Крещения Руси ежегодно отмечают 28 июля, эта дата также является днем памяти князя Владимира, его как крестителя Руси причислили к лику святых. При жизни его называли Владимир Красное Солнышко, прозвище князь получил благодаря заботе о своем народе.

История гласит, что князь Владимир вплоть до 30 лет оставался язычником, как и большинство славян Киевской Руси. Главным недостатком язычества был огромный пантеон божеств, а это в свою очередь провоцировало конфликты между почитателями разных идолов. Князь Владимир понимал, что единая вера поможет сплотить народ и прекратить распри, поэтому он обратился к одной из мировых религий — христианству. Еще одна версия заинтересованности князя Владимира связывает решение с тем, что родная бабушка — княгиня Ольга — крестилась в 957 году в Византии и стала одной из первых христиан на Руси.

Великий князь Киевский Владимир Святославич по прозвищу Красное Солнышко Фото: РИА Новости

«Повесть временных лет» гласит, что Владимир Красное Солнышко в 986 году пригласил в Киев представителей разных стран, чтобы они рассказали о своем вероисповедании (христианстве, иудаизме, исламе), — мероприятие получило название «Испытание вер».

Ислам князь отверг сразу, потому что строгие законы этой религии запрещают алкоголь. Иудаизм был не так популярен, к тому же его последователи не имели собственной страны, а это было важно. Владимира заинтересовал христианский проповедник, который поведал правителю о Страшном суде и истории сотворения мира. Рассказ впечатлил князя, и он отправил несколько человек для ознакомления с разными религиями.

Вернувшиеся посланники были в восторге от богослужений в Константинопольском соборе Святой Софии, что стало причиной для окончательного решения в пользу христианства.

Вид на Софийский собор Фото: commons.wikimedia.org

Князь Владимир хоть и был заинтересован в крещении, но не хотел впадать в подчинение византийскому императору. Поэтому он захватил город Херсонес и потребовал у императора отдать в жены его сестру княгиню Анну. Глава Византии согласился с условием, что Владимир станет христианином. Князь крестился в 988 году и вернулся в Киев, а затем он приказал уничтожить языческих идолов и крестить всех жителей. Одним из первых мест крещения была точка в центре Киева, где река Почайна впадает в Днепр, а христианство получило широкое распространение в течение следующих 100 лет.

Значение праздника Крещения Руси

После 988 года люди начали массово отказываться от языческих идолов и принимать новую веру. Этот день до сих пор важен для Русской православной церкви, и событие, посвященное Крещению Руси, отмечается ежегодно.

Крещение Руси является одним из ключевых и значимых моментов в истории страны, которое оказало колоссальное влияние на духовное и культурное развитие народов России, отмечал патриарх всея Руси Кирилл .

По его словам, «прививка к благодатному телу Вселенской Церкви», которую сделал святой князь Владимир, стала величайшей духовной силой для народа, она до сих пор помогает нам проходить через «сложные перипетии исторического пути».

Барельеф «Крещение Руси» на постаменте памятника князю Владимиру Фото: ТАСС/Владимир Фалин

В 2008 году прошлый предстоятель Алексий II предложил внести событие в перечень государственных памятных дат. Два года спустя — 31 мая 2010 года — президент России Дмитрий Медведев включил эту дату в число памятных, согласно закону «О днях воинской славы и памятных датах РФ».

28 июля 2024 года отмечается 1036 лет с момента Крещения Руси.

День Крещения Руси: традиции и программа мероприятий

Впервые День Крещения Руси отмечался на государственном уровне в 1888 году, в тот период прошло ровно 900 лет с принятия христианства на Руси. В честь праздника были организованы народные гулянья, церковные службы и крестные ходы. Сейчас в честь праздника также проводятся массовые общественные мероприятия и службы в церквях и храмах.

По всей России 28 июля совершаются богослужения, а ровно в полдень в храмах по всей России звонят колокола. В Москве в этот день совершается крестный ход к памятнику князя Владимира на Боровицком холме вблизи Кремля. На этом же месте православные проводят торжественный молебен святому. В честь Дня Крещения Руси в разных городах организуют праздничные концерты, лекции, театрализованные представления. По телевидению транслируют тематические программы и богослужения.

Верующие у памятника крестителю Руси князю Владимиру Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

В этот день богослужения длятся от заката до рассвета, по всей стране христиане отправляются в крестные ходы. По устоявшимся традициям в этот праздник крестят взрослых и детей, также выходят замуж. Считается, что брак, заключенный в День Крещения Руси, будет долговечным и счастливым.

В этот праздник строго запрещено злоупотреблять едой и алкоголем, плакать и впадать в уныние и много работать. Кроме того, в этот день нельзя отказывать нуждающимся и собирать урожай для продажи. Не следует начинать новые дела, так как они не принесут никакого положительного результата, а если оставить ребенка одного на улице в этот день — он может стать жертвой злых сил.