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Дания и Нидерланды намерены передать Украине 14 танков Leopard 2

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Фото: Global Look Press/dpa/Alexander Welscher
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Нидерланды и Дания готовы отправить Украине 14 танков Leopard 2. Об этом 25 июля сообщило голландское минобороны на своем сайте.

«Вчера и сегодня последние два Leopard 2 проходят проверочные испытания перед поставкой [на Украину]. Первые 12 танков уже переданы для отправки. Все 14 танков будут поставлены одновременно до конца лета», — говорится в тексте.

Так, танки, которые будут поставлены Украине, раньше были в эксплуатации, после чего прошли капитальный ремонт в Rheinmetall. Глава минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украина с учетом ситуации на поле боя нуждается в большей военной поддержке.

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Накануне Rheinmetall официально получил первый заказ на строительство завода боеприпасов от украинского правительства. Заказ включает в себя полное техническое оснащение завода, его ввод в эксплуатацию. Производство боеприпасов планируют начать в течение двух лет.

До этого, 15 июля, власти Испании отправили на Украину новую партию из 10 танков Leopard 2А4. Кроме того, в пакет испанской помощи Киеву вошли экскаваторы-погрузчики и значительное количество противотанковых ракет.

24 мая правительство ФРГ сообщило, что Германия совместно с Данией поставила Украине еще 10 танков Leopard 1, также готовится поставка трех реактивных систем залпового огня HIMARS.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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