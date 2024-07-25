Дания и Нидерланды намерены передать Украине 14 танков Leopard 2

Нидерланды и Дания готовы отправить Украине 14 танков Leopard 2. Об этом 25 июля сообщило голландское минобороны на своем сайте.

«Вчера и сегодня последние два Leopard 2 проходят проверочные испытания перед поставкой [на Украину]. Первые 12 танков уже переданы для отправки. Все 14 танков будут поставлены одновременно до конца лета», — говорится в тексте.

Так, танки, которые будут поставлены Украине, раньше были в эксплуатации, после чего прошли капитальный ремонт в Rheinmetall. Глава минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украина с учетом ситуации на поле боя нуждается в большей военной поддержке.

Накануне Rheinmetall официально получил первый заказ на строительство завода боеприпасов от украинского правительства. Заказ включает в себя полное техническое оснащение завода, его ввод в эксплуатацию. Производство боеприпасов планируют начать в течение двух лет.

До этого, 15 июля, власти Испании отправили на Украину новую партию из 10 танков Leopard 2А4. Кроме того, в пакет испанской помощи Киеву вошли экскаваторы-погрузчики и значительное количество противотанковых ракет.

24 мая правительство ФРГ сообщило, что Германия совместно с Данией поставила Украине еще 10 танков Leopard 1, также готовится поставка трех реактивных систем залпового огня HIMARS.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.