В центре аккредитации на ОИ выразили сожаление в связи с недопуском журналистов из РФ

В центре аккредитации на Олимпийские игры в Париже выразили сожаление в связи с недопуском российских журналистов для освещения соревнований. Об этом 25 июля «Известиям» сообщил сотрудник центра.

«Это действительно очень грустно, и мне жаль, что мы прошли весь процесс аккредитации, но безрезультатно», — говорится в сообщении от сотрудника центра.

Также в письме адресант отметил, что узнал о недопуске лишь накануне.

24 июля журналистам «Известий» отказали в аккредитации на Игры в Париже. Мера касалась обозревателя Николая Иванова и оператора Евгения Кузнецова. Если ранее последнему было только отказано во въезде во Францию, то теперь ему запретили работать в качестве журналиста на Играх в соответствии с расследованием «в рамках кодекса безопасности Олимпиады». По визе Иванова ответа пока не поступало, однако ее получение зависит от аккредитации.

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, отказ журналистам из России в освещении летних Олимпийских игр в Париже можно только жестко осудить. Он добавил, что Россия не приемлет подобные решения и считает их прямым ущемлением средств массовой информации.

В свою очередь, руководитель Международного отдела Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир заявил, что запрет журналистам «Известий» работать на летних ОИ в Париже является нарушением общепринятых норм свободы слова. Эксперт отметил, что во Франции начинают активно использовать такие новые предлоги, как «угроза национальной безопасности», которые не позволят задавать профессиональным российским репортерам неудобные вопросы.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.