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Обладатель импланта Neuralink Арбо отметил рост его эффективности

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Фото: TASS/Zuma
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Первый обладатель вживленного в головной мозг Neuralink Нолан Арбо отметил рост эффективности работы устройства. Об этом 25 июля сообщают «РИА Новости».

Мужчина потерял возможность двигаться после несчастного случая во время купания семь лет назад. В январе текущего года в двигательную область головного мозга ему внедрили имплант.

По словам Арбо, спустя месяцы эффективность устройства повысилась. Ранее он представлял движение, которое хотел сделать, чип получал сигнал и переводил в действие.

«Например, на экране мне показывают руку, и она двигается вправо, влево или вверх, я слежу за ней, и алгоритм сопоставляет то, что я делаю, с тем, что он хочет, чтобы я делал, и каждый раз, когда я, например, хочу сделать движение вправо, курсор будет двигаться вправо», — объяснил он.

Теперь эксперимент вышел на новый уровень. Мужчина уже не пытается совершить движение, чтобы курсор начал передвигаться. Для движения курсора достаточно мысли, отметил Арбо.

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В мае он рассказал, что имплант сделал его жизнь лучше. Имплант помог ему наладить контакты с друзьями и в целом со всем внешним миром.

До этого, в конце января, американский бизнесмен Илон Маск сообщил о вживлении первого импланта Neuralink в мозг человека. Тогда он назвал многообещающими первые полученные данные о работе устройства.

В феврале предприниматель сообщил, что пациент с имплантом смог управлять компьютерной мышью с помощью силы мысли, а в марте — что тот написал силой мысли пост в социальную сеть. Также Neuralink продемонстрировала, как первый пациент с имплантом в мозгу играет в шахматы. В том же месяце Маск анонсировал создание импланта Blindsight, который сможет вернуть зрение.

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