Жителя Хабаровска обвинили в работе на разведку Украины

39-летний житель Хабаровская обвиняется в сборе информации о российских военнослужащих и сотрудниках ФСБ на Дальнем Востоке в интересах военной разведки Украины. Об этом 25 июля сообщило УФСБ по Восточному военному округу.

Как уточнили в ведомстве, мужчина принял решение помогать Киеву и вступил в переписку с агентом украинских спецслужб, который, в свою очередь, связал его с сотрудником Главного управления разведки Украины (ГУР).

«Житель Хабаровска выполнял разведывательные задания по сбору информации в отношении действующих военнослужащих Восточного военного округа и сотрудников органов ФСБ России ДФО», — говорится в сообщении.

Информация, которую собирал житель, могла использоваться для планирования и совершения терактов. Кроме того, он склонял группу военных хабаровского гарнизона уехать на Украину, чтобы принимать участие в боевых действиях на стороне «Легиона «Свобода России» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

Ему предъявлены обвинения в государственной измене и содействии террористической организации.

Накануне в Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в передаче Украине информации о ВС РФ. Установлено, что работник одного из предприятий города в апреле текущего года передал украинской стороне данные, которые могли быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации, возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.