Польша ожидает новую волну украинских беженцев из-за последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом в четверг, 25 июля, заявил глава департамента по защите прав гражданского населения Польши Дариуш Марчинский.

«Мы получаем четкие сигналы о том, что осенью и зимой возможен большой приток украинцев. Нам нужно быть готовыми к этому», — цитирует слова Марчинского издание Business Insider.

Он добавил, что уровень этих рисков может повыситься в ближайшие месяцы, а связано это с российскими атаками на украинскую энергоинфраструктуру, последствия которых, как утверждает Марчинский, «становятся всё более ощутимыми».

Ранее, 27 июня, канцлер Германии Олаф Шольц призвал к более справедливому распределению украинских беженцев в Европе, подчеркнув, что страны, вносящие меньший вклад в эти усилия, должны получать помощь от Евросоюза (ЕС) на эти цели. Данные Агентства ООН по делам беженцев уточняют, что с февраля 2022 года с Украины в Европу уехали почти 6 млн человек.

При этом ЕС 25 июня принял решение продлить режим временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2026 года. Он предусматривает право на пребывание в стране, работу, медицинскую помощь и социальную поддержку, а также на образование для детей.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.