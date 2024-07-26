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Стало известно, где в России можно прокатиться на ретропоезде

МТС Travel: на «Рускеальском экспрессе» можно прокатиться по знаковым местам Карелии
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Путешествия бывают не только по городам и странам, но и во времени. Сервис бронирования отелей МТС Travel 26 июля предложил в беседе с «Известиями» пять идей для поездок на ретропоездах по городам России.

«Рускеальский экспресс»

Стандартный маршрут ретропоезда «Рускеальский экспресс» занимает 1,5 дня и охватывает знаковые локации Карелии: от миниатюрного города-хамелеона Сортавалы до знаменитого горного парка «Рускеала» и музея живой истории «Бастiонъ». За время экскурсии туристы могут посетить местные лавки и сувенирные магазины, отправиться в короткий сплав или на прогулку по экотропам, изучить культуру и быт древних викингов, а также увидеть шоу с разворотом паровоза на вращающейся платформе.

В самом поезде тоже интересно: интерьеры «Рускеальского экспресса» стилизованы в духе модерна, проводники одеты в форму образца начала XX века, а в одном из вагонов ретропоезда есть фотобудка для моментальных фотографий на память.

Если в Карелии захочется задержаться, то в августе в отелях Петрозаводска можно остановиться от 2,5 тыс. рублей в сутки за двоих.

«Уральский экспресс»

Ретропоезд «Уральский экспресс» — визитная карточка Свердловской магистрали, Екатеринбурга и всего Урала. Ретротур по Екатеринбургу занимает 6 часов 20 минут: за это время пассажиры совершают полный маршрут по направлению Екатеринбург – Шувакиш – Верхняя Пышма.

За несколько часов пути туристы могут увидеть новый малый вокзал станции Шувакиш, повторяющий архитектуру и антураж остановок Уральской горнозаводской железной дороги начала ХХ века, а также посетить Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги и Музейный комплекс военной и гражданской техники в Верхней Пышме.

В пути следования путешественникам предложат попробовать аутентичные блюда уральской кухни — уральские пельмени, шаньгу с картофелем, пирожки с черемухой и посикунчики. А снимки на память можно сделать в стилизованном фотокупе поезда.

Если путешествия на «Уральском экспрессе» окажется мало, то остановиться в отелях Екатеринбурга в августе можно от 3,2 тыс. рублей в сутки за двоих.

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«Графский поезд»

Состав курсирует по маршруту Воронеж – Графская – Рамонь с 2021 года. С тех пор «Графский поезд» привлекает в Воронежскую область туристов со всей России.

«Графский поезд» — совместный туристический проект Дворцового комплекса Ольденбургских, Юго-Восточной железной дороги и пригородной пассажирской компании «Черноземье».

За два часа экскурсии путешественники могут увидеть новый вокзал на станции Графская, стилизованные станционные здания в Бору и Рамони, экспозиции «Зал ожидания XIX века» на станции Графская и «Быт начальника станции XIX века» в Рамони, а также старинные инженерные экспонаты. Каждое купе «Графского поезда» посвящено историческим личностям XIX века, внесшим вклад в строительство железной дороги и развитие Воронежской губернии.

Еще пассажиры «Графского поезда» могут отправиться на экскурсию по дворцовым объектам комплекса Ольденбургских — в том числе и некоторым закрытым для широкой публики.

Если путешествие вдохновит на дальнейшее изучение местных достопримечательностей, то в августе в отелях Воронежа можно остановиться от 3,200 тыс. рублей в сутки за двоих.

Нижний Новгород – Арзамас

В состав ретропоезда входит известный советский магистральный пассажирский паровоз серии П36 — он водил «Красную стрелу» между Москвой и Ленинградом в 1950-е годы. А во главе тематического состава находится знаменитый паровоз Л-3095.

В рамках путешествия по ретромаршруту Нижний Новгород — Арзамас туристы могут сделать остановки, чтобы посетить дом-музей А. М. Горького, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, Арзамасский историко-художественный музей и другие узнаваемые локации.

По прибытии в Арзамас пассажирам ретропоезда предоставляют четыре с половиной часа для посещения обзорной экскурсии по историческому центру города, историко-художественный музея, музея Русского патриаршества и литературно-мемориальный музея А.П. Гайдара.

Если изучение достопримечательностей Арзамаса потребует больше времени, то в августе в местных отелях можно остановиться от 2,4 тыс. рублей в сутки за двоих.

Туристический поезд в Гуамке

Гуамка — небольшое поселение в Краснодарском крае, известное природными памятниками Гуамского ущелья, разнообразием видов отдыха и возможностью прокатиться на отреставрированном горном поезде: в Гуамке сохранился участок узкоколейной железной дороги, которую восстановили и разрешили посещать туристам.

Маленький винтажный поезд с тремя вагонами прокатит путешественников по живописному скальному маршруту вдоль рек Курджипс и Матузка: здесь можно увидеть редкие растения, ручьи и водопады, отправиться на конную прогулку по ущелью, посетить Монахову пещеру, Сухую Балку и Музыкальный грот, а также заняться активными видами спорта.

Если чистый воздух Гуамки заставит остаться в горах подольше, то в августе в местных отелях можно остановиться от 5,5 тыс. рублей в сутки за двоих.

В июне эксперты сервиса «Туту» назвали «Известиям» десять самых загадочных и интересных пещер России. Среди них — Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае, пещера Сквозная в Республике Адыгея и искусственные пещеры парка «Рускеала» в Республике Карелия.

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