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Врач рассказала, как проводится диспансеризация перед школой

Врач Белкина рассказала, как проводится диспансеризация перед школой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Диспансеризация — это систематический медицинский осмотр, который проводится с целью выявления заболеваний на ранних стадиях и их предотвращения. Такой осмотр в обязательном порядке проводится перед школой, а по его результатам выдается медицинское заключение, подтверждающее готовность к обучению. О том, какие обследования проводятся в рамках диспансеризации перед поступлением в школу, «Известиям» 26 июля рассказала врач-педиатр «СМ-Клиника» для детей Екатерина Белкина.

Диспансеризация перед школой, согласно приказу №514н Министерства здравоохранения РФ, включает ряд этапов. В частности, осмотр врачей специалистов, которые проводят сбор анамнеза и детальное обследование, включая проверку состояния кожи, зрения, слуха, сердечно-сосудистой, нервной, костно-мышечной и дыхательной систем.

«Также в диспансеризацию входят: сдача анализов, инструментальные обследования. По итогам диспансеризации составляется план профилактических мероприятий для ребенка, учитывающий все выявленные особенности в состоянии его здоровья. В период проведения диспансеризации может проводиться вакцинация и/или диагностические туберкулиновые пробы, а также психологическое и педагогическое обследование (некоторые программы могут включать оценку психического и педагогического развития ребенка, чтобы выявить потребности в специализированной помощи)», — сказала Белкина.

По результатам осмотра ребенку выдают медицинское заключение, подтверждающее его готовность к обучению в школе.

«В комиссию входят осмотры следующих специалистов: невролога, оториноларинголога, офтальмолога, детского хирурга, травматолога-ортопеда, детского гинеколога (для девочек) и детского уролога-андролога (для мальчиков), детского стоматолога, а также детского психолога. Помимо этого, проводятся ультразвуковое исследование сердца, органов брюшной полости и почек, электрокардиография и авторефрактометрия (компьютерная диагностика зрения). И, конечно, лабораторная диагностика — общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ кала на яйца гельминтов и исследование соскоба на энтеробиоз» — рассказала педиатр.

Она отметила, что такое обилие специалистов и методов диагностики направлено на распознавание ранних симптомов патологии.

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Так, осмотр детского хирурга и травматолога-ортопеда позволяет оценить физиологическую зрелость костно-мышечной системы ребенка. Осмотр невролога и психолога — психологическую готовность ребенка и готовность нервной системы воспринимать объем информации, необходимый для обучения и получения новых знаний, а также готовность будущего ученика взаимодействовать с одноклассниками.

Офтальмолог оценивает зрение ребенка, его способность видеть учебные материалы, учителя и то, что он демонстрирует на доске. А при проблемах со зрением дает рекомендации о восстановлении зрения. Кроме того, офтальмолог подтверждает миопию и дальнозоркость у ребенка при их наличии. Также врач может назначить ношение очков, помогающих откорректировать недостатки зрения, отметила эксперт.

Оториноларинголог по такому же принципу, как и офтальмолог, оценивает готовность ребенка воспринимать информацию, но только с помощью слуха, а также способность воспроизводить эту информацию. В случае необходимости выдает рекомендации по коррекции слуха, добавила собеседница.

В свою очередь, оториноларинголог, детский стоматолог и гинеколог или детский уролог-андролог производят санацию очагов хронической инфекции, если они имеются у ребенка. К таким очагам относятся: кариозные зубы, наличие гипертрофии аденоидов и миндалин, наличие хронических вульвитов у девочек или фимоза у мальчиков.

«Ультразвуковые исследования сердца, гепатобилиарной и мочевыводящей систем способны выявить структурные патологии, которые невозможно определить визуально. Электрокардиография позволяет судить как о функциональных особенностях сердечно-сосудистой системы ребенка, так и о состоянии детского организма в целом. Оценка результатов сданных анализов проводится для выявления рисков развития анемии, аллергических процессов, глистной инвазии и скрытых проблем с мочевыделительной системой», — указала Белкина.

В конце мая детский стоматолог клиники «Дентал Фэнтези» Нино Пхакадзе рассказала «Известиям» , почему детям важно посещать стоматолога. Специалист отметила, что врач поможет вовремя скорректировать возможные проблемы на ранней стадии, научит правильно ухаживать за полостью рта.

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