Врач рассказала об опасности энтеровируса

В некоторых случаях заражение энтеровирусной инфекцией может привести к тяжелым осложнениям — менингиту и энцефалиту с отеком головного мозга, поражению сердечной и скелетных мышц, а при присоединении вторичной бактериальной инфекции и к септическому шоку и острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская 25 июля рассказала «Известиям», как распознать и лечить энтеровирусную инфекцию и как предупредить заражение.

Энтеровирусная инфекция — собирательное название группы инфекционных заболеваний, вызванных различными видами энтеровирусов. Они передаются от человека к человеку фекально-оральным, реже — воздушно-капельным путем. Заразиться ими можно через рукопожатие, при использовании предметов, к которым прикасался инфицированный человек, поплавав в бассейне, который до этого посетил носитель инфекции, выпив зараженной воды. Попадая в организм, вирусы оседают в кишечнике, а оттуда с током крови разносятся к лимфоузлам и далее по внутренним органам.

85% заражений приходится на долю детей и подростков, особенно тех, кто регулярно ходит в детские сады, школы, посещает секции. У переболевших людей вырабатывается иммунитет к распространенным видам энтеровируса, поэтому взрослые менее восприимчивы к заболеванию. Примерно в половине случаев энтеровирусная инфекция протекает бессимптомно, но такой внешне здоровый носитель становится источником заражения, сообщила эксперт.

Обычно первые симптомы энтеровирусной инфекции появляются через два-семь дней после заражения. Человек ощущает сильную слабость, у него может подняться температура до 38–40 градусов, начинает болеть живот, возникает тошнота. К этому могут добавляться признаки, характерные для ОРВИ, — боль в горле, насморк, кашель. Часто при энтеровирусной инфекции на коже и слизистых оболочках образуется красноватая сыпь. В зависимости от вида вируса и от того, в какую часть организма его занесло с током крови, могут появиться специфические симптомы. Например, при сильном поражении слизистой оболочки носоглотки развивается энтеровирусная ангина, если под удар попала слизистая оболочка глаз — конъюнктивит.

«В подавляющем большинстве случаев энтеровирусная инфекция как у детей, так и у взрослых завершается полным выздоровлением через 7–10 дней. Но иногда она может стать причиной серьезных осложнений — нарушения работы нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, почек. Самая тяжелая форма энтеровирусной инфекции — менингоэнцефалитическая. Воспалительный процесс затрагивает центральную нервную систему, что может привести к психомоторному возбуждению, а далее к отеку мозга, судорожным приступам, утрате сознания. Особенно опасно это заболевание для новорожденных и детей младшего возраста, у которых иммунная система еще несовершенна», — предупредила Демьяновская.

Диагностировать энтеровирусную инфекцию по клинической картине довольно сложно из-за многообразия симптомов. Для уточнения диагноза делают ПЦР-тест, с помощью которого выявляют РНК вируса в крови, кале, ликворе заболевшего человека. Пациенту назначают противовирусную терапию и симптоматическое лечение — жаропонижающие препараты, средства от заложенности носа, иммуномодуляторы, сорбенты. Для предотвращения обезвоживания необходимо пить достаточное количество чистой воды или регидратирующего раствора. Важно, чтобы пациенты с энтеровирусной инфекцией, особенно дети, наблюдались у врача. Это позволит вовремя заметить первые признаки осложнений и начать их лечение, заявила эксперт.

Для профилактики заболевания рекомендуется соблюдать базовые правила личной гигиены: пить только кипяченую или бутилированную воду, регулярно мыть руки, тщательно мыть овощи и фрукты, не контактировать с людьми, у которых есть признаки заболевания, — сыпь, лихорадка, кашель, насморк, заключила специалист.

23 июля к.м.н., врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал в беседе с «Известиями» об опасности заражения подкожными личинками во время купания в водоемах со стоячей водой.