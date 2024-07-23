Историк напомнил о неоднозначной позиции кандидата в президенты США Харрис

Американский президент Джо Байден 21 июля заявил о выходе из предвыборной гонки, выразив поддержку своему вице-президенту Камале Харрис. Американский историк и экс-преподаватель Гарвардского университета Владимир Бровкин напомнил, что фигура Харрис довольно неоднозначна на политической арене.

«С одной стороны, Харрис — неплохой оратор, она умеет довольно впечатляюще говорить. С другой стороны, у нее нет никакого политического опыта, абсолютно. Когда Байден взял ее вице-президентом, она вообще вышла из гонки и набрала только 2%. У нее в партии и в обществе не было никакого веса, и все эти годы она ходила как тень и улыбалась. Ничего существенного она никогда не говорила. Она довольно слабая политическая фигура. Может проехать на популистских лозунгах, но консолидировать партию и тем более общество — для нее задача невыполнимая», — полагает Бровкин.

Ее сильной стороной можно считать возраст: вице-президенту США 59 лет, и она существенно моложе Трампа. Харрис также может стать первой женщиной-президентом, что вошло бы в историю. Также можно отметить и ее африканские и индусские корни. Она способна привлечь значительную часть чернокожего населения и найти отклик у мигрантов, многим из которых Трамп и его партия открыто объявили борьбу.

При этом, будучи окружным прокурором, она создала программу Back on Track по реабилитации преступников, связанных с наркотиками. Вместо срока в тюрьме осужденных перевоспитывали работой и учебой. Кроме того, 14 лет назад она отказалась проводить расследование в отношении сотрудницы нарколаборатории правоохранительных органов, которая воровала кокаин из вещественных доказательств.

Большинство экспертов ожидают, что кандидатуру Харрис примут и утвердят кандидатом в президенты, несмотря на ряд других демократов-претендентов. Демпартия, которая с момента провальных дебатов Байдена с Дональдом Трампом раскололась, начала консолидироваться вокруг Харрис. Уже более 500 делегатов объявили о том, что поддержат ее на партийном съезде, который пройдет с 19 по 22 августа.

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