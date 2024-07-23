Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин подписал закон об отсрочке от призыва сотрудников прокуратуры и СК
Мир
Байден объяснил причину выхода из предвыборной гонки
Общество
В СК РФ перечислили инициативы по улучшению миграционного законодательства
Политика
Госдума приняла закон о возможности передачи изъятого оружия на нужды спецоперации
Экономика
ФАС предложит закрепить в законе право заемщиков выбирать страховую компанию
Общество
Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
Общество
Синоптики предупредили москвичей о возможных дождях с грозой 25 июля
Происшествия
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км
Мир
В Грузии заявили о новом фронте конфликта с РФ в случае победы оппозиции на выборах
Мир
Белый дом исключил связь выхода Байдена из гонки с состоянием его здоровья
Мир
Почти 70% американцев сомневаются в возможности Харрис победить на выборах
Экономика
Общественники увидели пробелы в законе о защите жертв социнженерии от мошенников
Общество
Обвиняемым в подготовке теракта в аэропорту Шереметьево обещали $3 тыс.
Мир
NYP заявила об отсутствии у Обамы веры в победу Харрис на выборах
Общество
Метеоролог Шувалов назвал сроки возвращения жары в Сочи
Экономика
Минпромторг предложил позволить чиновникам лоббировать торговые сети
Мир
Илон Маск предрек США банкротство из-за госдолга
Мир
В Турции рассказали о прохождении медконтроля подозреваемым в подрыве авто в Москве
Сюжет:

Историк напомнил о неоднозначной позиции кандидата в президенты США Харрис

0
Фото: REUTERS/Kevin Mohatt
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский президент Джо Байден 21 июля заявил о выходе из предвыборной гонки, выразив поддержку своему вице-президенту Камале Харрис. Американский историк и экс-преподаватель Гарвардского университета Владимир Бровкин напомнил, что фигура Харрис довольно неоднозначна на политической арене.

Необъяснимый Джо: Байдена снова вывели из игры
Почему американский лидер выбыл из президентской гонки и кто теперь составит конкуренцию Трампу

«С одной стороны, Харрис — неплохой оратор, она умеет довольно впечатляюще говорить. С другой стороны, у нее нет никакого политического опыта, абсолютно. Когда Байден взял ее вице-президентом, она вообще вышла из гонки и набрала только 2%. У нее в партии и в обществе не было никакого веса, и все эти годы она ходила как тень и улыбалась. Ничего существенного она никогда не говорила. Она довольно слабая политическая фигура. Может проехать на популистских лозунгах, но консолидировать партию и тем более общество — для нее задача невыполнимая», — полагает Бровкин.

Ее сильной стороной можно считать возраст: вице-президенту США 59 лет, и она существенно моложе Трампа. Харрис также может стать первой женщиной-президентом, что вошло бы в историю. Также можно отметить и ее африканские и индусские корни. Она способна привлечь значительную часть чернокожего населения и найти отклик у мигрантов, многим из которых Трамп и его партия открыто объявили борьбу.

При этом, будучи окружным прокурором, она создала программу Back on Track по реабилитации преступников, связанных с наркотиками. Вместо срока в тюрьме осужденных перевоспитывали работой и учебой. Кроме того, 14 лет назад она отказалась проводить расследование в отношении сотрудницы нарколаборатории правоохранительных органов, которая воровала кокаин из вещественных доказательств.

Большинство экспертов ожидают, что кандидатуру Харрис примут и утвердят кандидатом в президенты, несмотря на ряд других демократов-претендентов. Демпартия, которая с момента провальных дебатов Байдена с Дональдом Трампом раскололась, начала консолидироваться вокруг Харрис. Уже более 500 делегатов объявили о том, что поддержат ее на партийном съезде, который пройдет с 19 по 22 августа.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Знакомые вице: есть ли у Харрис шансы попасть в Белый дом

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024