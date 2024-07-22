В КБР оштрафовали восемь человек за неуважение к гимну России
Восемь жителей Кабардино-Балкарии оштрафовали за неуважение к гимну России во время мероприятия в одной из школ Нальчика. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы республики.
Уточняется, что мировым судьям региона поступило девять материалов о нарушении ст. 17.10 КоАП РФ («Нарушение порядка официального использования государственных символов РФ»).
К текущему моменту восемь человек привлекли к административной ответственности в виде штрафа на сумму 3 тыс. рублей. Еще одно дело рассмотрят в ближайшее время, указали в пресс-службе.
Ранее, 7 июля, в Сети начали распространяться кадры, на которых видно, как некоторые граждане не встали со своих мест во время исполнения государственного гимна в школе Кабардино-Балкарии, некоторые в этот момент пользовались телефонами. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов попросил профильные ведомства рассмотреть инцидент. После этого в минпросвещения региона рассказали, что личности проявивших неуважение к гимну установлены и к ним применят меры в рамках действующего законодательства.