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В КБР оштрафовали восемь человек за неуважение к гимну России

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Восемь жителей Кабардино-Балкарии оштрафовали за неуважение к гимну России во время мероприятия в одной из школ Нальчика. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы республики.

Уточняется, что мировым судьям региона поступило девять материалов о нарушении ст. 17.10 КоАП РФ («Нарушение порядка официального использования государственных символов РФ»).

К текущему моменту восемь человек привлекли к административной ответственности в виде штрафа на сумму 3 тыс. рублей. Еще одно дело рассмотрят в ближайшее время, указали в пресс-службе.

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Ранее, 7 июля, в Сети начали распространяться кадры, на которых видно, как некоторые граждане не встали со своих мест во время исполнения государственного гимна в школе Кабардино-Балкарии, некоторые в этот момент пользовались телефонами. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов попросил профильные ведомства рассмотреть инцидент. После этого в минпросвещения региона рассказали, что личности проявивших неуважение к гимну установлены и к ним применят меры в рамках действующего законодательства.

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