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В КБР были найдены проявившие неуважение к гимну РФ родители

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Фото: соцсети
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Личности родителей, которые проявили неуважение к гимну Российской Федерации в школе Кабардино-Балкарии, были установлены. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе Минпросвещения региона.

Ранее в Сети начали распространяться кадры, на которых видно, как некоторые граждане РФ не встали со своих мест во время исполнения государственного гимна. Некоторые из них сидели в телефонах. После этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обратился «в соответствующие органы» для рассмотрения этого инцидента с целью оценки и принятия процессуального решения.

«Что касается взрослых участников инцидента: их личности установлены, в настоящий момент ситуация находится в работе у правоохранительных органов, после чего к родителям будут применены меры в рамках действующего законодательства», — приводит сообщение министерства «РИА Новости».

Отмечалось, что никто из учащихся образовательного учреждения неуважения к гимну РФ не проявлял.

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Ранее, 28 апреля, сообщалось, что гимн России выключился во время награждения на чемпионате Европы по боксу. Генсек федерации указала, что электричество отключалось до этого, а в организации награждения «были некоторые такие неприятности».

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