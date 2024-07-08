В КБР были найдены проявившие неуважение к гимну РФ родители
Личности родителей, которые проявили неуважение к гимну Российской Федерации в школе Кабардино-Балкарии, были установлены. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе Минпросвещения региона.
Ранее в Сети начали распространяться кадры, на которых видно, как некоторые граждане РФ не встали со своих мест во время исполнения государственного гимна. Некоторые из них сидели в телефонах. После этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обратился «в соответствующие органы» для рассмотрения этого инцидента с целью оценки и принятия процессуального решения.
«Что касается взрослых участников инцидента: их личности установлены, в настоящий момент ситуация находится в работе у правоохранительных органов, после чего к родителям будут применены меры в рамках действующего законодательства», — приводит сообщение министерства «РИА Новости».
Отмечалось, что никто из учащихся образовательного учреждения неуважения к гимну РФ не проявлял.
Ранее, 28 апреля, сообщалось, что гимн России выключился во время награждения на чемпионате Европы по боксу. Генсек федерации указала, что электричество отключалось до этого, а в организации награждения «были некоторые такие неприятности».