В Уфе задержали выстрелившего из пневматического ружья в ребенка мужчину

В Уфе правоохранители задержали мужчину, который выстрелил из пневматического ружья в десятилетнюю девочку во дворе жилого дома. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе МВД РФ по Республике Башкортостан.

18 июля в детский травмпункт за медицинской помощью обратилась несовершеннолетняя, врачи извлекли из ноги пулю от пневматического оружия. Информацию передали в полицию.

Как было установлено полицейскими, днем потерпевшая гуляла во дворе с подругами. После того как начался дождь, они спрятались под козырек дома. Спустя некоторое время она почувствовала резкую боль в ноге и увидела кровь.

«Сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. Им оказался 62-летний житель соседнего дома», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мужчина, в свою очередь, сообщил, что выстрелил из пневматического ружья в сторону детей, чтобы напугать их. По его словам, дети сильно шумели, пока играли во дворе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса (УК) РФ («Хулиганство»).

Ранее, 15 июля, в хуторе Угольский Волгоградской области мужчина выстрелил в детей, которые играли на улице, в результате чего один ребенок пострадал.