Санитарную эпидемиологическую экспертизу предложили сделать обязательной

Санитарная эпидемиологическая экспертиза может стать необходимой при открытии заведений общепита. Организации пока лишь уведомляют Роспотребнадзор о начале работы, сообщает телеканал «Известия». До 2009 года регулятор оценивал гигиену на объектах при открытии. Вскоре в РФ ввели мораторий на плановые проверки. Общественники предложили вернуть экспертизу для общепита. Заведение должно создать условия для чистой и безопасной работы. По мнению эксперта Роскачества, отсутствие плановых проверок расслабило бизнес.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.