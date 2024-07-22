Археологи нашли в Якутске берестяные грамоты XVII века

В Якутске во время охранных археологических раскопок нашли девять уникальных берестяных грамот, созданных в XVII веке. Об этом 22 июля сообщил в своем Telegram-канале глава Якутии Айсен Николаев.

«В ходе охранных археологических раскопок в Якутске, на пересечении улицы Каландаришвили и переулка Марка Жиркова, были обнаружены уникальные берестяные грамоты! Первую на Дальнем Востоке уникальную находку обнаружил студент из города Киров Виталий Татаринов. На сегодняшний день найдено девять таких грамот», — написал Николаев.

Археологи считают, что эти находки, возможно, были частью архива воеводской канцелярии, который был утрачен при пожаре в 1700 году, передает «Газета.Ru».

Глава республики рассказал, что грамоты написаны чернилами скорописью XVII века. Первый фрагмент грамот удалось прочитать, там говорится о сборе ясака — налога, который народы Сибири и Севера России в основном платили пушниной. Николаев подчеркнул, что сейчас важнее всего сохранить эти исторические документы в исконном виде, ведь они имеют научную ценность федерального значения.

Ранее, 10 июня, в Пскове при раскопках обнаружили женские украшения — височные кольца из серебра с двумя нанизанными бусинами, по форме похожими на бочонки. Такие кольца распространились в древнерусских городах в XII–XIII веках под влиянием ювелирных традиций Византии.