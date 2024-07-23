Дело в молодых: число самозанятых до 18 лет выросло в полтора раза

Количество самозанятых в возрасте до 18 лет в 2023 году составило почти 150 тыс. человек — это в полтора раза больше, чем было в 2022-м. Наиболее актуальные сводные данные «Известиям» предоставили в ФНС. В основном молодые люди работают в сфере услуг: официантами, курьерами, а также в SMM и дизайне. Положительная динамика объясняется желанием подростков быть финансово независимыми, полагают эксперты. Кроме того, их занятость постепенно выходит из тени. Привлечение молодежи особенно актуально в условиях дефицита на рынке труда. Сохранится ли такая тенденция — в материале «Известий».

Сколько в России несовершеннолетних самозанятых

С каждым годом число молодых самозанятых увеличивается. В 2023 году количество работающих на себя в возрасте до 18 лет составило 146 тыс., сообщили в ФНС. По сравнению с 2022-м число таких работников увеличилось на 54%, добавили в службе. Впрочем, годом ранее рост был еще более внушительным — практически вдвое, писали ранее «Известия».

В целом же за все время действия налогового режима работающие на себя зарегистрировали более 3,6 трлн рублей доходов, а сумма среднего чека составила 1830 рублей, поделились цифрами в ФНС. Общее количество самозанятых превысило 10 млн. Ранее власти продлили условия действия этого налогового режима до 2028-го.

До того, как был принят законопроект о самозанятых (в 2019 году), молодые люди также подрабатывали — нянями, сиделками, репетиторами — но вели свою деятельность неофициально, отметила эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац. Сейчас среди популярных сфер — онлайн-услуги на цифровых платформах, торговля на маркетплейсах, творческие профессии, дизайн, SMM, контент-маркетинг, репетиторство, добавила эксперт.

Подрастающее поколение все активнее опирается на собственные силы, отметил основатель IT-платформы для самозанятых «Язанят», председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков. Молодежь отказывается от использования серых схем — это очень хороший тренд, сказал он.

При этом для многих молодых людей обучение важнее работы. Так, растет число поступающих в среднеспециальные учебные заведения после девятого класса: подростки не бросают учебу ради работы, сказал Павел Зюков.

Почему растет количество молодых самозанятых

Молодые люди хотят быть финансово независимыми и иметь возможность решать свои вопросы самостоятельно, а трудоустроиться официально без опыта работы до 18 лет практически невозможно, сказала Татьяна Ушкац из РУДН. В то время как процедура регистрации в качестве самозанятого проста и доступна, можно самостоятельно определять условия работы и стоимость услуги, добавила она.

Рост числа работающих на себя увеличивает конкуренцию на рынке труда, полагает эксперт. Возрастная категория от 15 до 18 лет заполняет вакансии, особенно в сфере услуг, отметила директор центра развития карьеры Президентской академии Анна Евсюкова. Подростки работают преимущественно во время каникул.

— Поскольку подрастающее поколение — самые активные пользователи современных цифровых технологий, в частности онлайн-сервисов, они с легкостью регистрируются как самозанятые. Подростки платят налоги, компенсируют нехватку кадров, оказывая положительное влияние на социально-экономическое развитие страны, — подчеркнула эксперт.

Также рост занятости молодежи обусловлен наличием рабочих мест, которые не требуют высокой квалификации (курьеры, официанты, сотрудники сферы услуг, сельского хозяйства), полагает профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. Еще одна причина — потребность семей компенсировать высокую потребительскую инфляцию, сказал он.

При этом работодателю выгодно нанимать самозанятых, добавил эксперт. Последние сами платят налог по ставкам 4% — с каждого поступления от физлиц, 6% — от платежей юрлиц и ИП. С бывшими штатными работниками (неважно, срочный договор был или бессрочный) нельзя сотрудничать по самозанятости, с момента увольнения должно пройти как минимум два года.

Продолжится ли тренд на увеличение числа самозанятых до 18 лет

«Известия» направили запрос в Минтруд и Минэк о влиянии роста числа самозанятых на рынок труда и экономику. Дальнейшему увеличению числа самозанятых будет способствовать развитие процессов цифровизации, уверена Татьяна Ушкац из РУДН.

— Это возможность получить не только дополнительные средства, но и практический опыт работы. Однако для защиты прав и безопасности работающих подростков необходимо создавать определенные условия, развивать образовательные платформы, — считает она.

Тренд на вовлечение молодежи в экономику сохранится, убеждена Анна Евсюкова из Президентской академии. Однако расти число несовершеннолетних самозанятых будет уже не такими быстрыми темпами — как из-за более высокой базы, так и по демографическим причинам.

Подростки — это большой резерв трудовых ресурсов, особенно сейчас, в условиях дефицита рабочей силы, когда безработица находится на рекордно низком уровне, заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Активизация самозанятости среди молодых, по ее словам, только начинается, в дальнейшем их численность может расти, что очень важно для экономики.