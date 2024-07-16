При посредниках: платформенную занятость россиян приведут в порядок
Проект закона о платформенной занятости в ближайшее время должен быть внесен в Госдуму, такое поручение дал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. По его оценкам, в настоящее время сотни тысяч человек обращаются к услугам цифровых платформ в поисках работы: это репетиторы, курьеры, таксисты, представители креативной индустрии и другие. Всего за последний год занятость через агрегаторы выросла в 2–3 раза. Нововведения должны содействовать увеличению добровольных страховых и пенсионных отчислений в госбюджет, сократить теневой рынок занятости. В Ассоциации цифровых платформ ожидают, что изменения помогут и в сфере миграционного контроля — платформы будут следить за оформлением сотрудничества с исполнителями. Подробности — в материале «Известий».
Цифровые платформы занятости: что это такое, как работает
Председатель всероссийской политической партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по совершенствованию трудового законодательства предложил упорядочить работу с платформенными сервисами. По его словам, не должно возникать мозаичной картинки, при которой трудоустроенный через агрегаторы человек, заключивший трудовой договор, окажется в более выгодных условиях по отношению к тем, кто работает по подрядному договору или в качестве самозанятого.
«С точки зрения гарантий законодательства, Трудовой кодекс гораздо строже, чем Гражданский кодекс, который защищает одинаково и заказчика, и подрядчика. Это всё должно получить дополнительное регулирование», — подчеркнул Дмитрий Медведев (цитата по пресс-релизу «Единой России»).
Закон следует принимать как комплексный документ, настаивает Медведев. В настоящее время он дорабатывается вместе с профильными министерствами и сторонами социального партнерства.
Инициатива дополняет закон о занятости, вступивший в силу в начале 2024 года и увеличивший число граждан, которые могут пользоваться услугами в этой сфере. Также он открыл дополнительные возможности для трудоустройства молодежи. Ранее были приняты поправки в Трудовой кодекс, регулирующие дистанционную занятость, а также ряд других корректировок.
В Ассоциации цифровых платформ (АЦП) пояснили, что новый законопроект предлагает несколько мер, которые ощутимо повлияют на обеление сферы платформенной занятости.
— В первую очередь, сервисы станут налоговыми агентами исполнителей и будут нести ответственность за перечисление налогов на доходы и передачу данных о занятых. То же самое касается миграционного контроля: платформы будут следить за процессом оформления сотрудничества с исполнителями, — отмечают в АЦП. Вдобавок к этому платформы будут давать преференции, в том числе материальные, тем исполнителям, которые захотят поучаствовать в программах страхования.
В ассоциации добавили, что некоторые сервисы уже обеспечивают исполнителям эти возможности, однако теперь они будут зафиксированы законом. Благодаря развитым технологиям и опыту работы с большими данными платформы уже наработали механизмы, позволяющие быстро собирать и проверять официальные сведения об исполнителях.
«Известия» направили запросы в Минтруд, ВНИИ Труда, Соцфонд России, НАРК.
Что касается добровольных страховых и пенсионных отчислений в бюджеты, то в настоящее время Счетной палатой проводится экспертно-аналитическое мероприятие, призванное проанализировать эффективность специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», сообщили в СП. В рамках указанного мероприятия организован опрос самозанятых о благоприятности этого налогового режима.
Особый вид
Платформенная занятость — особый вид занятости, который очень тесно пересекается с самозанятостью, говорит вице-президент ТПП РФ Илья Зубков. По его мнению, этот вид трудоустройства очень сложно вывести из тени и, как и другие виды занятости, полностью контролировать государством. Но, поскольку платформенная занятость активно присутствует и очень быстро развивается, необходимо принять нормативный акт, подчеркивает эксперт.
— Если вести речь о контроле государства и налогообложения, то, может быть, эти функции стоит переложить на сами платформы. Например, они могут отчислять взносы за работающих, — отмечает Илья Зубков. По его мнению, так контролировать работников будет проще.
Но здесь тоже могут быть определенные сложности. Например, самозанятый работает через платформу, но уже оплачивает налог на профессиональный доход. Если он будет платить еще и за работу через сервис, это будет невыгодно. Кроме того, так получается двойное налогообложение, сказал вице-президент ТПП РФ.
Проект позволяет платформам добровольно софинансировать расходы занятых на социальное и пенсионное обеспечение. Следующим шагом может стать обязательное софинансирование платформами таких расходов занятых (что, например, реализовано в Индии и в Южной Корее), допускает заместитель генерального директора Центр стратегических разработок (ЦСР) Екатерина Папченкова.
По ее мнению, главная задача регулирования — пресечь подмену понятий, когда платформенной занятостью и самозанятостью называют по факту трудовые отношения. Сделать это можно через более четкое формулирование критериев и требований к платформенной занятости и возложенный на платформы контроль за их соблюдением.
Новое регулирование повысит прозрачность взаимодействия с платформами и степень социальной защищенности исполнителей, уверена Папченкова.
Часть платформенной занятости по сути может являться трудовыми отношениями, говорит руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый труд» Алексей Неживой.
— Однако существует множество форм, которые не получится регулировать Трудовым кодексом в силу характера выполнения функционала — эпизодического заказного вида работ, индивидуальности графика и т.д. Более того, можно прогнозировать, что по мере развития платформенных видов экономической активности процесс взаимоотношений исполнителя с заказчиком будет всё дальше уходить от классических трудовых отношений, — считает эксперт.
Сколько налогов платит микропредприятие
Платформенная занятость действительно может стать альтернативой трудовой занятости, не подменяя трудовые отношения, полагает член генерального совета «Деловой России», первый вице-президент Союза интернет-торговли Екатерина Авдеева.
По ее словам, некоторым компаниям нет необходимости брать в штат курьера, водителя, юриста и других работников, чьи услуги не нужны в режиме постоянного присутствия. Например, крупные компании справедливо берут на постоянную работу с хорошим окладом юристов, бухгалтеров и системных администраторов. А малому и микробизнесу услуги таких квалифицированных специалистов нужны только на определенный период.
— Проблема чаще всего в том, что обе стороны опасаются использовать этот статус. Работник не до конца понимает все его правовые аспекты, а работодатель — особенности взаимоотношений с самозанятыми в качестве трудовых, — говорит Екатерина Авдеева.
По ее словам, чаще всего ситуации, в которых трудоустройство вообще не оформлено, встречаются именно в сфере микробизнеса. Поэтому нужны четкие правила, не оставляющие правовой неопределенности: они простимулируют микробизнес и самозанятых входить в официальные взаимоотношения без опасений, пояснила эксперт.
— А уже после появления таких правил можно будет вводить критерии для определения, когда отношениями с самозанятыми подменяют трудовые, — поясняет Екатерина Авдеева.
Отдельно стоит вопрос пенсионных отчислений, так как речь идет о добровольной уплате страховых взносов. Решение предоставить выбор — верное, но необходимо обеспечить больше разъяснительного материала о последствиях, замечают эксперты. Если самозанятые не будут самостоятельно и регулярно делать пенсионные отчисления, то впоследствии смогут получать только социальную пенсию, ведь трудовой стаж у них не копится, добавляет Екатерина Авдеева.
В целом у самозанятых самые льготные условия: они получают фактически больше всех «на руки» за свою работу и платят меньше всего налогов (4–6%). При этом платформенная занятость — достаточно эффективный способ для фрилансера обеспечить себе регулярный доход, сохранив максимальную свободу: выполнять работу можно в удобном месте и в удобное время.
По мнению эксперта, поскольку уже есть решение об экспериментальном режиме самозанятых до 2028 года, в течение которого их не трогают, необходимо за этот период надо создать условия выхода из «серой» зоны максимального числа лиц.
Вместе с тем Екатерина Авдеева обращает внимание на то, что оборотная сторона рынка платформенной занятости таит в себе ряд рисков:
— без системы повышения квалификации и аттестации профессионализм самозанятых может снижаться;
— может случиться вывод работников из-под государственных социальных гарантий;
— есть угроза возникновения неравных условий конкуренции для работодателей, которые предпочитают работать с самозанятыми, и тех, кто продолжает работать с сотрудниками в рамках традиционного трудового договора;
— сохраняются риски снижения общего уровня здоровья трудоспособного населения из-за отсутствия социальных гарантий при болезни.