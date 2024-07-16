При посредниках: платформенную занятость россиян приведут в порядок

Проект закона о платформенной занятости в ближайшее время должен быть внесен в Госдуму, такое поручение дал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. По его оценкам, в настоящее время сотни тысяч человек обращаются к услугам цифровых платформ в поисках работы: это репетиторы, курьеры, таксисты, представители креативной индустрии и другие. Всего за последний год занятость через агрегаторы выросла в 2–3 раза. Нововведения должны содействовать увеличению добровольных страховых и пенсионных отчислений в госбюджет, сократить теневой рынок занятости. В Ассоциации цифровых платформ ожидают, что изменения помогут и в сфере миграционного контроля — платформы будут следить за оформлением сотрудничества с исполнителями. Подробности — в материале «Известий».

Цифровые платформы занятости: что это такое, как работает

Председатель всероссийской политической партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по совершенствованию трудового законодательства предложил упорядочить работу с платформенными сервисами. По его словам, не должно возникать мозаичной картинки, при которой трудоустроенный через агрегаторы человек, заключивший трудовой договор, окажется в более выгодных условиях по отношению к тем, кто работает по подрядному договору или в качестве самозанятого.

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«С точки зрения гарантий законодательства, Трудовой кодекс гораздо строже, чем Гражданский кодекс, который защищает одинаково и заказчика, и подрядчика. Это всё должно получить дополнительное регулирование», — подчеркнул Дмитрий Медведев (цитата по пресс-релизу «Единой России»).

Справка «Известий» Платформенная занятость — это гибкая форма трудоустройства, при которой специалисты используют онлайн-сервисы для поиска клиентов, а заказчики находят исполнителей. Так работают курьеры и таксисты, репетиторы и психологи, а также ищут заказы копирайтеры, дизайнеры и представители других творческих профессий.

Закон следует принимать как комплексный документ, настаивает Медведев. В настоящее время он дорабатывается вместе с профильными министерствами и сторонами социального партнерства.

Инициатива дополняет закон о занятости, вступивший в силу в начале 2024 года и увеличивший число граждан, которые могут пользоваться услугами в этой сфере. Также он открыл дополнительные возможности для трудоустройства молодежи. Ранее были приняты поправки в Трудовой кодекс, регулирующие дистанционную занятость, а также ряд других корректировок.

В Ассоциации цифровых платформ (АЦП) пояснили, что новый законопроект предлагает несколько мер, которые ощутимо повлияют на обеление сферы платформенной занятости.

— В первую очередь, сервисы станут налоговыми агентами исполнителей и будут нести ответственность за перечисление налогов на доходы и передачу данных о занятых. То же самое касается миграционного контроля: платформы будут следить за процессом оформления сотрудничества с исполнителями, — отмечают в АЦП. Вдобавок к этому платформы будут давать преференции, в том числе материальные, тем исполнителям, которые захотят поучаствовать в программах страхования.

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В ассоциации добавили, что некоторые сервисы уже обеспечивают исполнителям эти возможности, однако теперь они будут зафиксированы законом. Благодаря развитым технологиям и опыту работы с большими данными платформы уже наработали механизмы, позволяющие быстро собирать и проверять официальные сведения об исполнителях.

«Известия» направили запросы в Минтруд, ВНИИ Труда, Соцфонд России, НАРК.

Что касается добровольных страховых и пенсионных отчислений в бюджеты, то в настоящее время Счетной палатой проводится экспертно-аналитическое мероприятие, призванное проанализировать эффективность специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», сообщили в СП. В рамках указанного мероприятия организован опрос самозанятых о благоприятности этого налогового режима.

Особый вид

Платформенная занятость — особый вид занятости, который очень тесно пересекается с самозанятостью, говорит вице-президент ТПП РФ Илья Зубков. По его мнению, этот вид трудоустройства очень сложно вывести из тени и, как и другие виды занятости, полностью контролировать государством. Но, поскольку платформенная занятость активно присутствует и очень быстро развивается, необходимо принять нормативный акт, подчеркивает эксперт.

— Если вести речь о контроле государства и налогообложения, то, может быть, эти функции стоит переложить на сами платформы. Например, они могут отчислять взносы за работающих, — отмечает Илья Зубков. По его мнению, так контролировать работников будет проще.

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Но здесь тоже могут быть определенные сложности. Например, самозанятый работает через платформу, но уже оплачивает налог на профессиональный доход. Если он будет платить еще и за работу через сервис, это будет невыгодно. Кроме того, так получается двойное налогообложение, сказал вице-президент ТПП РФ.

Проект позволяет платформам добровольно софинансировать расходы занятых на социальное и пенсионное обеспечение. Следующим шагом может стать обязательное софинансирование платформами таких расходов занятых (что, например, реализовано в Индии и в Южной Корее) , допускает заместитель генерального директора Центр стратегических разработок (ЦСР) Екатерина Папченкова.

По ее мнению, главная задача регулирования — пресечь подмену понятий, когда платформенной занятостью и самозанятостью называют по факту трудовые отношения. Сделать это можно через более четкое формулирование критериев и требований к платформенной занятости и возложенный на платформы контроль за их соблюдением.

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Новое регулирование повысит прозрачность взаимодействия с платформами и степень социальной защищенности исполнителей, уверена Папченкова.

Часть платформенной занятости по сути может являться трудовыми отношениями, говорит руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый труд» Алексей Неживой.

— Однако существует множество форм, которые не получится регулировать Трудовым кодексом в силу характера выполнения функционала — эпизодического заказного вида работ, индивидуальности графика и т.д. Более того, можно прогнозировать, что по мере развития платформенных видов экономической активности процесс взаимоотношений исполнителя с заказчиком будет всё дальше уходить от классических трудовых отношений, — считает эксперт.

Сколько налогов платит микропредприятие

Платформенная занятость действительно может стать альтернативой трудовой занятости, не подменяя трудовые отношения, полагает член генерального совета «Деловой России», первый вице-президент Союза интернет-торговли Екатерина Авдеева.

По ее словам, некоторым компаниям нет необходимости брать в штат курьера, водителя, юриста и других работников, чьи услуги не нужны в режиме постоянного присутствия. Например, крупные компании справедливо берут на постоянную работу с хорошим окладом юристов, бухгалтеров и системных администраторов. А малому и микробизнесу услуги таких квалифицированных специалистов нужны только на определенный период.

— Проблема чаще всего в том, что обе стороны опасаются использовать этот статус. Работник не до конца понимает все его правовые аспекты, а работодатель — особенности взаимоотношений с самозанятыми в качестве трудовых, — говорит Екатерина Авдеева.

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По ее словам, чаще всего ситуации, в которых трудоустройство вообще не оформлено, встречаются именно в сфере микробизнеса. Поэтому нужны четкие правила, не оставляющие правовой неопределенности: они простимулируют микробизнес и самозанятых входить в официальные взаимоотношения без опасений, пояснила эксперт.

— А уже после появления таких правил можно будет вводить критерии для определения, когда отношениями с самозанятыми подменяют трудовые, — поясняет Екатерина Авдеева.

Отдельно стоит вопрос пенсионных отчислений, так как речь идет о добровольной уплате страховых взносов. Решение предоставить выбор — верное, но необходимо обеспечить больше разъяснительного материала о последствиях, замечают эксперты. Если самозанятые не будут самостоятельно и регулярно делать пенсионные отчисления, то впоследствии смогут получать только социальную пенсию, ведь трудовой стаж у них не копится, добавляет Екатерина Авдеева.

В целом у самозанятых самые льготные условия: они получают фактически больше всех «на руки» за свою работу и платят меньше всего налогов (4–6%). При этом платформенная занятость — достаточно эффективный способ для фрилансера обеспечить себе регулярный доход, сохранив максимальную свободу: выполнять работу можно в удобном месте и в удобное время.

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По мнению эксперта, поскольку уже есть решение об экспериментальном режиме самозанятых до 2028 года, в течение которого их не трогают, необходимо за этот период надо создать условия выхода из «серой» зоны максимального числа лиц.

Вместе с тем Екатерина Авдеева обращает внимание на то, что оборотная сторона рынка платформенной занятости таит в себе ряд рисков:

— без системы повышения квалификации и аттестации профессионализм самозанятых может снижаться;

— может случиться вывод работников из-под государственных социальных гарантий;

— есть угроза возникновения неравных условий конкуренции для работодателей, которые предпочитают работать с самозанятыми, и тех, кто продолжает работать с сотрудниками в рамках традиционного трудового договора;