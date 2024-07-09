Спасительный онлайн: уход за инвалидом могут сделать основанием для удаленки

Перевод сотрудников, ухаживающих за инвалидами и престарелыми родственниками, на удаленку по их инициативе могут сделать обязательным. Работодатели в этом случае столкнутся с рядом рисков, предостерегают эксперты. В частности, перевод на дистанционный формат работы может привести к разглашению коммерческой тайны и конфликтам между начальством и подчиненным. «Известия» узнали, нужно ли законодательно закреплять право на дистант.

Облегчить положение

Работодателей могут обязать предоставлять возможность удаленной работы сотрудникам, ухаживающим за инвалидами I группы и пожилыми родственниками. Такую инициативу внесли в Госдуму. Парламентарии предлагают включить поправку в Трудовой кодекс. Законопроект разработан в целях защиты граждан, присматривающих за родственниками.

В пояснительной записке к проекту закона депутаты отмечают, что граждане, нуждающиеся в уходе, часто оказываются не способны осуществить действия, важные для их жизни и здоровья, или вызвать помощь. Работающие родственники при этом не могут присматривать за ними, что ставит жизнь людей под угрозу. А пансионаты и услуги сиделок стоят дорого и не могут быть полностью оплачены пенсиями и социальными выплатами.

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«Данные обстоятельства свидетельствует о сложной жизненной ситуации людей, являющихся инвалидами I группы, престарелыми, нуждающихся в постоянном уходе, а также лиц, осуществляющих уход за ними», — отмечают авторы законопроекта.

Инициатива парламентариев предлагает установить обязанность перевода на дистанционную работу сотрудника, на попечении у которого есть требующий ухода родственник. Для дистанта гражданину необходимо написать заявление. Однако новая опция будет доступна не для всех — для перевода требуется, чтобы у сферы деятельности заявителя имелась возможность дистанционной работы.

«При дистанционной работе лица, осуществляющие уход за инвалидами или престарелыми, смогут, выполняя трудовую функцию, не оставлять их на длительное время, которое они тратили на дорогу с работы/на работу, оперативно помочь в случае угрозы жизни или здоровью таких граждан, улучшить материальное благосостояние, поскольку смогут полноценно работать», — подчеркивается в пояснительной записке.

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При этом работодатель может уволить сотрудника, трудящегося дистанционно. Это допускается, если выяснится, что человек недобросовестно ухаживал за инвалидом или престарелым. Кроме того, руководство может расторгнуть трудовой договор, если сотрудник не взаимодействует с работодателем более двух рабочих дней подряд.

Ожидается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Между тем правительство предложение не оценило. В кабмине отметили, что сотрудники, чья сфера деятельности допускает дистанционную работу, могут трудиться в этом формате, договорившись с руководством. По этой причине дополнительное законодательное регулирование в этом вопросе не требуется, считают власти.

Важная помощь

Предлагаемая мера действительно может помочь гражданам, ухаживающим за родственниками, нуждающимися в постоянном присмотре, считает управляющий партнер юридической фирмы Bishenov&Partners Максим Захаров.

Предложение заслуживает поддержки, согласна профессор департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Марина Буянова. Эти дополнения положительно скажутся на материальном положении работников, ухаживающих за инвалидами и престарелыми, утверждает она.

Введение возможности работать удаленно сможет облегчить жизнь многим людям, убеждена соруководитель практики защиты прав инвесторов компании «Интерцессия» Анастасия Чумак.

— Это позволит им сочетать профессиональную деятельность с заботой о родных, не теряя при этом дохода, — полагает она.

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Однако не все настроены столь оптимистично. Введение дополнительных норм права, регулирующих вопрос предоставления удаленки для граждан, ухаживающих за родственниками, сегодня не требуется, считает эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Ирина Блинкова. Она согласна, что работник и работодатель могут самостоятельно договориться об удаленном режиме работы, никаких препятствий для этого нет. При этом в ряде случаев за инвалидами I группы, а также за определенной группой пожилых людей, например страдающих деменцией, уход требуется в постоянном режиме, зачастую круглосуточно.

— В этих случаях отвлечься на выполнение своих рабочих обязанностей и тем более погрузиться в работу родственнику, осуществляющему уход за больным человеком, вряд ли получится, — полагает она.

Между тем на государственном уровне в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» создается система долговременного ухода за пожилыми гражданами и людьми с инвалидностью, нуждающимися в уходе.

— На основании определения индивидуальных потребностей им предоставляется социальный пакет долговременного ухода — гарантированный перечень и объем социальных услуг, таких как уход, сопровождение, реабилитация, социализация и психологическая поддержка. Уход доступен как на дому, так и в стационарах и полустационарах , — подчеркивает собеседница «Известий».

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В свою очередь, руководитель оперативного штаба независимого профсоюза «Новый труд» Алексей Неживой инициативу законодателей видит весьма перспективной, однако несвоевременной.

Сегодня, в период цифровой трансформации, появляются платформы, позволяющие оптимизировать трудовой процесс. Это, по мнению эксперта, открывает новые возможности по снижению острого дефицита кадров, наблюдающегося в стране.

— Например, привлекая тех, кто не может полноценно отрабатывать весь рабочий день, вынужденно отвлекаясь на социальное обременение, — отмечает он.

Однако в настоящий момент существуют более серьезные проблемы, находящиеся в правовом вакууме , уверен собеседник «Известий». В частности, законодатели до сих пор не определили, что такое платформы и платформенная занятость и чем она отличается от трудовых отношений.

— И в этих условиях разрабатывать законопроекты про возможность удаленки для отдельных категорий — всё равно что лечить последствия заболеваний, игнорируя первопричину, — полагает Неживой.

Напрасные страхи

При этом для работодателей предлагаемая парламентариями инициатива может стать головной болью. Перевод сотрудников на удаленную работу может повлечь определенные трудности, особенно в случае, если организацию нужно адаптировать к новым условиям труда, указывает Максим Захаров.

— В то же время важно учитывать, что такие изменения могут снизить производительность сотрудников, если условия работы не будут соответствовать стандартам, необходимым для эффективного выполнения обязанностей , — отмечает он.

Внедрение такой меры может повлиять на работодателей, обязывая их обеспечить условия удаленной работы своим сотрудникам, согласна Анастасия Чумак. Однако предполагается, что негативное влияние компенсируется увеличением рабочей продуктивности и уровнем удовлетворенности сотрудников.

Серьезные проблемы, связанные с переводом на дистант, могут возникнуть далеко не во всех компаниях, подчеркивает Марина Буянова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

После опыта пандемии многие работодатели смогут без особых проблем дистанционно использовать труд своих подчиненных.

Перевод работников на удаленку не нанесет таким компаниям серьезного вреда, подтверждает руководитель студии консалтинга и обучения «Коннектикум» Наталья Шонина. Она напоминает, что в период пандемии коронавируса дистанционная работа казалась временным и сложным форматом. Однако сегодня она стала нормой для миллионов людей во всем мире и превратилась в новый тренд. Такой формат работы, по мнению эксперта, не влияет на производительность труда, но снижает процент увольнений.

Никакого вреда работодателям такая инициатива не принесет, согласен Алексей Неживой. Сегодня в стране остро стоит вопрос нехватки кадров на фоне почти нулевой безработицы.

— Благодаря инициативе в организациях появится дополнительная возможность для поиска специалистов. Да и сами люди будут только рады возможности сохранить свое место или трудоустроиться, продолжая обеспечивать уход за членами семьи , — убежден эксперт.

Возможные риски

Тем не менее работодатель, переводящий сотрудников на удаленку, может столкнуться с рядом рисков. Один из них, по словам Максима Захарова, — потенциальное снижение продуктивности. Могут возникнуть сложности и в контроле качества выполняемой работы, дополняет эксперт.

— Для минимизации данных рисков руководителям необходимо прописать четкие критерии оценки работы и эффективную систему удаленного контроля, — считает Захаров. Кроме того, может возникнуть потребность в дополнительной технической поддержке, что увеличит затраты для компании.

Среди рисков также можно выделить невозможность проконтролировать физическое присутствие сотрудника на рабочем месте и вероятность разглашения коммерческой тайны, так как любой домочадец может случайно увидеть или услышать закрытую информацию , предостерегает Наталья Шонина.

— Также работодатели переживают за сплочение таких удаленных сотрудников и их мотивацию на общие цели компании.

Фото: Global Look Press/dpa/Franziska Gabbert

Но все эти вопросы и риски можно обсуждать заранее, вырабатывать пути их решения и принимать превентивные меры, — объясняет эксперт.

Еще один риск , по мнению Анастасии Чумак, — возможные конфликты между начальством и сотрудниками при определении условий удаленной работы.

Сбалансировать интересы всех участников трудового процесса позволят составление детально проработанного законопроекта и внедрение адекватных защитных мер с обеих сторон, убежден Захаров. Такой подход поспособствует достижению благоприятного результата, предоставив при этом дополнительные гарантии для лиц, ухаживающих за инвалидами и пожилыми людьми.

Введение обязательной возможности удаленной работы для этой категории граждан является важным шагом в направлении улучшения социальной защиты и условий труда в России, подчеркивает Чумак.

— Однако важно правильно оценить все риски и преимущества данной меры, чтобы она стала эффективной и полезной для всех сторон, — резюмирует она.