Эффект бабушки: в РФ разработали операционную систему для пожилых людей

В России разработали операционную систему, предназначенную для пожилых людей, которые не знакомы с ПК , рассказали «Известиям» ее авторы. Софт автоматически подстраивается под уровень компьютерной грамотности человека и дает подсказки во время использования. Программа работает даже на слабых устройствах — для нее подойдет «железо» десятилетней давности . Эксперты в области технологий считают задумку перспективной, но полагают, что продукт вряд ли станет массовым, а врачи считают, что разработка сможет помочь людям освоиться с новыми технологиями .

Заточенность на инклюзив

Российские программисты создали операционную систему, которая отличается простотой управления и ориентирована на пожилых людей . Об этом «Известиям» рассказали представители Кубанского государственного технического университета. По словам разработчиков, уже готов прототип самой программы, а сделана она на основе открытых версий ОС Linux .

— Основное преимущество нашей операционной системы по сравнению с уже существующими на данный момент решениями — наличие искусственного интеллекта, подсказывающего пользователям, как именно управлять ПК . Таким образом, даже тот человек, который не умеет пользоваться компьютером, сможет быстро этому научиться, — рассказал автор системы Олег Лейнвебер.

По его словам, во время первоначальной настройки устройства человек выбирает, какой именно рабочий стол необходимо использовать. Всего доступно два варианта интерфейса — как у Windows и MacOS .

Фото: предоставлено разработчиками

Как только пользователь выберет один из подходящих вариантов, произойдет первичная настройка софта. А далее, если ПК использует незнакомый с технологиями человек, система с помощью искусственного интеллекта «понимает», что именно он хочет сделать, и дает соответствующие всплывающие подсказки. Опытные пользователи могут их отключить, отметили разработчики.

— Кроме того, у нас есть отдельный режим, созданный специально для слабослышащих или слабовидящих людей. Для этого вынесено специальное меню, где можно настроить параметры , — отметил Олег Лейнвебер.

В случае если человек плохо видит, но хорошо слышит, можно включить голосовые подсказки, а также увеличить размер текстов на ПК, курсора и т.д . Если имеются проблемы со слухом, то можно включить специальные параметры, которые помогут ориентироваться в ОС с помощью цветовых или других подсказок, сказал разработчик.

Минимальные системные требования для ОС — шестиядерный процессор от Intel или AMD, графический адаптер AMD серии RX 400 или выше, или видеокарта Nvidia серии 900 и выше. Объем оперативной памяти — 8 Гб.

Фото: предоставлено разработчиками

Помимо операционной системы авторы ПО работают и над приложениями для нее. В частности, разрабатывается собственная версия текстового редактора, совместимая с документами Microsoft Word, мессенджеры и т.д. Выход софта планируется в 2025 году, сейчас готов рабочий прототип .

Будет ли продукт российских разработчиков востребованным

Идея создания специализированной ОС с упрощенной функциональностью, полезной особенно для пожилых людей, не нова , такие попытки бывали и ранее. Например, британские компании Discount Age и Wessex Computers еще в 2000-х годах предлагали решение SimplicITy — ПК с ОС на базе Linux, ориентированный на пожилых людей, отметил эксперт по обработке и анализу данных Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Доронькин.

— Однако это было до эры повсеместного внедрения ИИ. С помощью него новичкам потенциально будет гораздо проще разобраться с особенностями операционной системы , кроме того, важно добавить возможность задавать вопросы по эксплуатации компьютера свободным текстом на естественном языке или даже голосом, это существенно упростит знакомство с ОС, — подчеркнул специалист.

Заявленная цель разработать универсальную операционную систему, быструю и не требующую установки драйверов редкого или старого оборудования может оказаться труднореализуемой . Однако любая такая программа представляет собой компромисс между большим числом подлежащих оптимизации технических параметров и простоты и интуитивности в использовании , сказал заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

Фото: предоставлено разработчиками

— Успешность освоения электронного устройства пожилыми пользователями в значительной степени зависит от мелкой моторики, скорости реакции и остроты зрения пользователя. Для охвата данного сегмента рынка разработчикам нужно будет учесть требования к этим параметрам в дизайне концепции управления устройством с помощью перспективной операционной системы, — пояснил специалист.

Подход, основанный на простоте использования и поддержке искусственного интеллекта, кажется обещающим, но необходимо учитывать реальные технические и социокультурные сложности, с которыми может столкнуться проект, сказал директор по диджитал-коммуникациям АО «КРОС» Иван Минаев. Например, вопросы безопасности, приватности данных и соответствия стандартам доступности могут оказаться вызовом для такой амбициозной инициативы. Скорее всего, проект найдет свою нишу на рынке операционных систем, но сказать, что он сможет стать действительно массовым, пока трудно , констатировал он.

Что думают об этой операционной системе врачи

Сложность освоения компьютера у пожилых людей может быть связана с уменьшением способности образования связей между нейронами, с затруднением процессов, требующих подвижности интеллекта, снижением способности усваивать новое, сохранять информацию в кратковременной памяти , соответственно, запоминать большое количество терминов, работать с новой информацией, отметила врач-невролог группы компаний BestDoctor Карина Галиулина.

— При разработке операционной системы для пожилых людей было бы важно учесть такие параметры, как интуитивно понятный интерфейс с легкими для восприятия иконками меню. Важно, чтобы система была стабильной, не требовала частых обновлений или сложных настроек, — сказала специалист.

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Необходимо также обеспечить возможность регулировки размера шрифтов для улучшения читаемости, особенно это касается мобильных устройств. Немаловажную роль также играет легкость управления параметрами безопасности, простота восстановления доступа к системе. Необходимо учесть возможность удаленной помощи, чтобы близкие или специалисты могли предоставить помощь при возникновении каких-либо проблем. Если же у пожилых людей есть конкретные потребности, например приложение для здоровья или для связи с медучреждениями, хорошо, если операционная система сможет поддерживать соответствующее приложение, сказала Карина Галиулина.