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Эффект бабушки: в РФ разработали операционную систему для пожилых людей

Сможет ли она стать востребованной среди пользователей
Фото: Global Look Press/Thomas Born
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В России разработали операционную систему, предназначенную для пожилых людей, которые не знакомы с ПК, рассказали «Известиям» ее авторы. Софт автоматически подстраивается под уровень компьютерной грамотности человека и дает подсказки во время использования. Программа работает даже на слабых устройствах — для нее подойдет «железо» десятилетней давности. Эксперты в области технологий считают задумку перспективной, но полагают, что продукт вряд ли станет массовым, а врачи считают, что разработка сможет помочь людям освоиться с новыми технологиями.

Заточенность на инклюзив

Российские программисты создали операционную систему, которая отличается простотой управления и ориентирована на пожилых людей. Об этом «Известиям» рассказали представители Кубанского государственного технического университета. По словам разработчиков, уже готов прототип самой программы, а сделана она на основе открытых версий ОС Linux.

Основное преимущество нашей операционной системы по сравнению с уже существующими на данный момент решениями — наличие искусственного интеллекта, подсказывающего пользователям, как именно управлять ПК. Таким образом, даже тот человек, который не умеет пользоваться компьютером, сможет быстро этому научиться, — рассказал автор системы Олег Лейнвебер.

По его словам, во время первоначальной настройки устройства человек выбирает, какой именно рабочий стол необходимо использовать. Всего доступно два варианта интерфейса — как у Windows и MacOS.

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Фото: предоставлено разработчиками

Как только пользователь выберет один из подходящих вариантов, произойдет первичная настройка софта. А далее, если ПК использует незнакомый с технологиями человек, система с помощью искусственного интеллекта «понимает», что именно он хочет сделать, и дает соответствующие всплывающие подсказки. Опытные пользователи могут их отключить, отметили разработчики.

— Кроме того, у нас есть отдельный режим, созданный специально для слабослышащих или слабовидящих людей. Для этого вынесено специальное меню, где можно настроить параметры, — отметил Олег Лейнвебер.

В случае если человек плохо видит, но хорошо слышит, можно включить голосовые подсказки, а также увеличить размер текстов на ПК, курсора и т.д. Если имеются проблемы со слухом, то можно включить специальные параметры, которые помогут ориентироваться в ОС с помощью цветовых или других подсказок, сказал разработчик.

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Минимальные системные требования для ОС — шестиядерный процессор от Intel или AMD, графический адаптер AMD серии RX 400 или выше, или видеокарта Nvidia серии 900 и выше. Объем оперативной памяти — 8 Гб.

софт
Фото: предоставлено разработчиками

Помимо операционной системы авторы ПО работают и над приложениями для нее. В частности, разрабатывается собственная версия текстового редактора, совместимая с документами Microsoft Word, мессенджеры и т.д. Выход софта планируется в 2025 году, сейчас готов рабочий прототип.

Будет ли продукт российских разработчиков востребованным

Идея создания специализированной ОС с упрощенной функциональностью, полезной особенно для пожилых людей, не нова, такие попытки бывали и ранее. Например, британские компании Discount Age и Wessex Computers еще в 2000-х годах предлагали решение SimplicITy — ПК с ОС на базе Linux, ориентированный на пожилых людей, отметил эксперт по обработке и анализу данных Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Доронькин.

Однако это было до эры повсеместного внедрения ИИ. С помощью него новичкам потенциально будет гораздо проще разобраться с особенностями операционной системы, кроме того, важно добавить возможность задавать вопросы по эксплуатации компьютера свободным текстом на естественном языке или даже голосом, это существенно упростит знакомство с ОС, — подчеркнул специалист.

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Заявленная цель разработать универсальную операционную систему, быструю и не требующую установки драйверов редкого или старого оборудования может оказаться труднореализуемой. Однако любая такая программа представляет собой компромисс между большим числом подлежащих оптимизации технических параметров и простоты и интуитивности в использовании, сказал заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

софт
Фото: предоставлено разработчиками

Успешность освоения электронного устройства пожилыми пользователями в значительной степени зависит от мелкой моторики, скорости реакции и остроты зрения пользователя. Для охвата данного сегмента рынка разработчикам нужно будет учесть требования к этим параметрам в дизайне концепции управления устройством с помощью перспективной операционной системы, — пояснил специалист.

Подход, основанный на простоте использования и поддержке искусственного интеллекта, кажется обещающим, но необходимо учитывать реальные технические и социокультурные сложности, с которыми может столкнуться проект, сказал директор по диджитал-коммуникациям АО «КРОС» Иван Минаев. Например, вопросы безопасности, приватности данных и соответствия стандартам доступности могут оказаться вызовом для такой амбициозной инициативы. Скорее всего, проект найдет свою нишу на рынке операционных систем, но сказать, что он сможет стать действительно массовым, пока трудно, констатировал он.

Что думают об этой операционной системе врачи

Сложность освоения компьютера у пожилых людей может быть связана с уменьшением способности образования связей между нейронами, с затруднением процессов, требующих подвижности интеллекта, снижением способности усваивать новое, сохранять информацию в кратковременной памяти, соответственно, запоминать большое количество терминов, работать с новой информацией, отметила врач-невролог группы компаний BestDoctor Карина Галиулина.

При разработке операционной системы для пожилых людей было бы важно учесть такие параметры, как интуитивно понятный интерфейс с легкими для восприятия иконками меню. Важно, чтобы система была стабильной, не требовала частых обновлений или сложных настроек, — сказала специалист.

бабушка
Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Необходимо также обеспечить возможность регулировки размера шрифтов для улучшения читаемости, особенно это касается мобильных устройств. Немаловажную роль также играет легкость управления параметрами безопасности, простота восстановления доступа к системе. Необходимо учесть возможность удаленной помощи, чтобы близкие или специалисты могли предоставить помощь при возникновении каких-либо проблем. Если же у пожилых людей есть конкретные потребности, например приложение для здоровья или для связи с медучреждениями, хорошо, если операционная система сможет поддерживать соответствующее приложение, сказала Карина Галиулина.

Все люди хотят жить полноценной жизнью и эта программа поможет освоиться с новыми технологиями, резюмировала практикующий психолог, схематерапевт Людмила Шульга.

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