Эндокринолог рассказала о возможности распознать сахарный диабет по голосу

Сахарный диабет можно распознать по голосу. Об этом 22 июля сообщила врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале со ссылкой на исследование канадских ученных, опубликованное на сайте Mayo Clinic.

По ее словам, в ходе эксперимента искусственный интеллект анализировал аудиозаписи с голосом здоровых и страдающих сахарным диабетом людей. Они на протяжении двух недель записывали на диктофон одну и ту же фразу.

«Оказалось, что у здоровых людей и пациентов с диабетом сильно различались громкость, высота и дрожание голоса. С учетом данных о возрасте, поле, росте и весе испытуемых точность определения больных с помощью аудио составила 86% для мужчин и 89% для женщин», — уточнила врач.

Павлова отметила, что, согласно исследованию, у мужчин, страдающих сахарным диабетом, меняется громкость голоса, он может дрожать, а у женщин — его высота. При этом у них зачастую он звучит охрившим, а иногда пропадает.

Эндокринолог объяснила причины таких изменений. Предполагается, что повреждение мышечных волокон, в том числе голосовых связок, происходит при высокой концентрации глюкозы в крови, а при сопутствующих заболеваниях, например, тревожном расстройстве или депрессии, голос может измениться еще сильнее.

Ранее, 19 июня, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что постоянная жажда может указывать на эндокринологические проблемы и сахарный диабет второго типа. Она подчеркнула, что желание пить часто воду «как раз сопровождает манифестацию проблем метаболического характера».