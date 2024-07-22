Домовая завеса: названа предварительная версия взрыва в ТЦ в Апшеронске

К ЧП в Апшеронске, в результате которого пострадали минимум 14 человек, мог привести взрыв газовоздушной смеси, полагают эксперты. Инцидент произошел утром 22 июля. Четверо пострадавших сейчас находятся в больнице, одна женщина — в тяжелом состоянии. Ответственность за произошедшее должен понести владелец здания, а фигурантам, которые появятся в этом деле, грозит до десяти лет лишения свободы в случае обнаружения погибших под завалами, считают юристы.

Операция по спасению

В городе Апшеронск Краснодарского края 22 июля произошел мощный взрыв в одном из торговых павильонов на улице Ворошилова, сообщили в региональном управлении МЧС России. Большая часть здания — на площади 100 кв. м — рухнула. Возникший пожар сначала охватил 30 кв. м, а затем перекинулся на рядом стоящие здания.

В МЧС по региону сообщили, что получили информацию о возгорании в 7:55, а полностью ликвидировали его в 10 часов утра. Прокуратура организовала проверку по факту разрушения здания.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что после взрыва обломки здания разлетаются в разные стороны. Кроме того, над постройкой поднимаются клубы черного дыма.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

На месте происшествия работают следователи, продолжается разбор завалов — пока неизвестно, есть ли под ними люди. Для спасателей и сотрудников правоохранительных органов добровольцы привезли около 300 л питьевой воды, влажные полотенца.

Выбитые взрывной волной осколки долетели и до расположенной рядом с торговыми павильонами автобусной остановки. Находившиеся там люди получили осколочные ранения.

— Пожилую женщину на остановке задело сильно, но медики оперативно приехали, оказали помощь, — рассказал «Известиям» очевидец.

Пока, по данным источника издания в правоохранительных органах, известно о 14 пострадавших в результате ЧП. Из них 10 получили помощь на месте, остальные госпитализированы, один из них находится в реанимации и еще один получает лечение амбулаторно.

Одного из пострадавших в тяжелом состоянии вертолетом санавиации доставили в краевую клиническую больницу № 1, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

— Число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, сейчас устанавливаются, — отметила помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю Анжела Шестерикова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В администрации Апшеронского городского поселения сообщили, что на месте будет работать межведомственная комиссия по оценке нанесенного ущерба. «Убедительно просим не распространять недостоверную и непроверенную информацию и не поддаваться панике, призываем доверять официальным источникам», — указали там.

По данным «Известий», ТЦ, в котором случился взрыв, планировали продать за более чем 36 млн рублей. За эту цену продавался только первый этаж площадью 225 кв. м.

Причины пожара

По версии МЧС России, инцидент произошел из-за взрыва газовоздушной смеси. Эту же версию озвучили в управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Глава Гильдии инженеров газового оборудования Станислав Митюшин отметил, что истинную причину при таком масштабе разрушений назвать достаточно сложно.

— Накопление взрывоопасной смеси происходит при нарушении воздухообмена в помещении, — добавил он.

Эксперт предположил, что одорация газа, то есть процесс изменения его состава, не производилась должным образом, и именно это обстоятельство на уровне обоняния не дало «интуитивный» сигнал опасности.

— Требования по эксплуатации различных нежилых помещений, если они не являются частью опасного промышленного объекта, приведены в соответствующих нормативных документах, — напомнил эксперт. — С точки зрения состава оборудования, обслуживания они схожи с требованиями, предъявляемыми к жилым помещениям и домам.

Также он отметил, что зачастую небольшие магазины и кафе размещены в зданиях, которые оформлены как индивидуальное жилье.

— Но в таком случае газового оборудования в них быть не должно, — подчеркнул эксперт. — Если же здание оформлено правильно, при нем обязательно должен быть специальный сотрудник, следящий в том числе за соблюдением правил безопасного использования газа. Нанимать его должен владелец здания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, рассказала представитель СК по Краснодарскому краю Анжела Шестерикова.

Максимальное наказание по этой статье — д10 лет лишения свободы, сообщил партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

— Основным моментом при назначении наказания будет тяжесть последствия, а именно — количество пострадавших, — добавил он.

Дмитрий Горбунов отметил, что если в результате инцидента будет установлена смерть двух или более лиц, то дело будет переквалифицировано.