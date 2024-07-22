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Домовая завеса: названа предварительная версия взрыва в ТЦ в Апшеронске

После ЧП в одном из райцентров Краснодарского края к ответственности могут привлечь собственника разрушенного здания
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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К ЧП в Апшеронске, в результате которого пострадали минимум 14 человек, мог привести взрыв газовоздушной смеси, полагают эксперты. Инцидент произошел утром 22 июля. Четверо пострадавших сейчас находятся в больнице, одна женщина — в тяжелом состоянии. Ответственность за произошедшее должен понести владелец здания, а фигурантам, которые появятся в этом деле, грозит до десяти лет лишения свободы в случае обнаружения погибших под завалами, считают юристы.

Операция по спасению

В городе Апшеронск Краснодарского края 22 июля произошел мощный взрыв в одном из торговых павильонов на улице Ворошилова, сообщили в региональном управлении МЧС России. Большая часть здания — на площади 100 кв. м — рухнула. Возникший пожар сначала охватил 30 кв. м, а затем перекинулся на рядом стоящие здания.

В МЧС по региону сообщили, что получили информацию о возгорании в 7:55, а полностью ликвидировали его в 10 часов утра. Прокуратура организовала проверку по факту разрушения здания.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что после взрыва обломки здания разлетаются в разные стороны. Кроме того, над постройкой поднимаются клубы черного дыма.

МЧС на месте взрыва ТЦ в Апшеронске
Фото: ИЗВЕСТИЯ

На месте происшествия работают следователи, продолжается разбор завалов — пока неизвестно, есть ли под ними люди. Для спасателей и сотрудников правоохранительных органов добровольцы привезли около 300 л питьевой воды, влажные полотенца.

Выбитые взрывной волной осколки долетели и до расположенной рядом с торговыми павильонами автобусной остановки. Находившиеся там люди получили осколочные ранения.

— Пожилую женщину на остановке задело сильно, но медики оперативно приехали, оказали помощь, — рассказал «Известиям» очевидец.

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Пока, по данным источника издания в правоохранительных органах, известно о 14 пострадавших в результате ЧП. Из них 10 получили помощь на месте, остальные госпитализированы, один из них находится в реанимации и еще один получает лечение амбулаторно.

Одного из пострадавших в тяжелом состоянии вертолетом санавиации доставили в краевую клиническую больницу № 1, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

— Число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, сейчас устанавливаются, — отметила помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю Анжела Шестерикова.

Машина с разбитым стеклом на месте взрыва ТЦ в Апшеронске
Фото: ИЗВЕСТИЯ

В администрации Апшеронского городского поселения сообщили, что на месте будет работать межведомственная комиссия по оценке нанесенного ущерба. «Убедительно просим не распространять недостоверную и непроверенную информацию и не поддаваться панике, призываем доверять официальным источникам», — указали там.

По данным «Известий», ТЦ, в котором случился взрыв, планировали продать за более чем 36 млн рублей. За эту цену продавался только первый этаж площадью 225 кв. м.

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Причины пожара

По версии МЧС России, инцидент произошел из-за взрыва газовоздушной смеси. Эту же версию озвучили в управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Глава Гильдии инженеров газового оборудования Станислав Митюшин отметил, что истинную причину при таком масштабе разрушений назвать достаточно сложно.

— Накопление взрывоопасной смеси происходит при нарушении воздухообмена в помещении, — добавил он.

Эксперт предположил, что одорация газа, то есть процесс изменения его состава, не производилась должным образом, и именно это обстоятельство на уровне обоняния не дало «интуитивный» сигнал опасности.

— Требования по эксплуатации различных нежилых помещений, если они не являются частью опасного промышленного объекта, приведены в соответствующих нормативных документах, — напомнил эксперт. — С точки зрения состава оборудования, обслуживания они схожи с требованиями, предъявляемыми к жилым помещениям и домам.

Также он отметил, что зачастую небольшие магазины и кафе размещены в зданиях, которые оформлены как индивидуальное жилье.

— Но в таком случае газового оборудования в них быть не должно, — подчеркнул эксперт. — Если же здание оформлено правильно, при нем обязательно должен быть специальный сотрудник, следящий в том числе за соблюдением правил безопасного использования газа. Нанимать его должен владелец здания.

МЧС на месте взрыва ТЦ в Апшеронске
Фото: ИЗВЕСТИЯ

Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, рассказала представитель СК по Краснодарскому краю Анжела Шестерикова.

Максимальное наказание по этой статье — д10 лет лишения свободы, сообщил партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

— Основным моментом при назначении наказания будет тяжесть последствия, а именно — количество пострадавших, — добавил он.

Дмитрий Горбунов отметил, что если в результате инцидента будет установлена смерть двух или более лиц, то дело будет переквалифицировано.

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