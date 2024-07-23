Ключевое на старте: катастрофа «Спартака» и уверенность «Зенита»

После почти двухмесячной паузы стартовал новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ). Почти все матчи получились результативными — нулевая ничья была зафиксирована лишь в Ростове-на-Дону. «Локомотив», «Зенит» и московское «Динамо» стартовали с побед, «Спартак» неожиданно уступил «Оренбургу». Подробнее об итогах 1-го тура РПЛ — в материале «Известий».

Бесстрашный дебютант

Первый матч нового сезона получился зрелищным. Всем было интересно, как «Локо», потерявший этим летом Антона Миранчука, Максима Глушенкова и других лидеров, будет создавать моменты впереди. Как показала игра, в атаке подопечные Михаила Галактионова действовали легко и непринужденно, подвела лишь реализация. А вот за игру в обороне железнодорожников не похвалишь — к их счастью, у соперника не хватило то ли опыта, то ли везения.

«Акрон» выглядел очень по-боевому. В последние сезоны мы привыкли, что команды, вышедшие в РПЛ, паркуют «автобусы», но тольяттинцы не испугались и сыграли в открытый футбол.

Первый гол получился из контратаки. Новичок «Локомотива» Дмитрий Воробьев укрыл мяч корпусом на фланге и точной передачей нашел Сергея Пиняева — тот четко реализовал выход один на один. Через несколько минут Сергей забил еще раз, но гол отменили — мяч попал в руку.

Этот эпизод будто бы послужил сигналом для самого настоящего хаоса, с 36-й по 40-ю минуту команды забили три гола! Сначала ошибкой обороны «Локо» воспользовался Солтмурад Бакаев, забив дебютный мяч «Акрона» в РПЛ. Затем подопечные Галактионова вновь вышли вперед — с передачи Дмитрия Баринова отличился 19-летний Алексей Батраков. А потом красно-зеленые опять провалились в защите, и счет сравнялся — Абу-Саид Эльдарушев сделал 2:2.

Во втором тайме «Акрон» создал приличное количество голевых моментов, обстучав каркас ворот Ильи Лантратова. «Локомотив» долго терпел и выжидал, а на 79-й минуте наказал дебютанта за увлечение атакой. Владислав Сарвели убежал по флангу и ассистировал Воробьеву, который не промахнулся. Как итог — 3:2 в пользу «Локо» и обидное поражение для тольяттинцев. Кажется, железнодорожники угадали с заменой Дзюбе — у экс-игрока «Оренбурга» Воробьева гол+пас.

Уверенный старт чемпиона

Петербуржцы начали сезон в Самаре без раскачки, уже в первом тайме сняв все вопросы о победителе. В отсутствие Клаудиньо, который пропускал встречу из-за мышечного повреждения, роль главного креативщика в атаке получил Глушенков. Для Максима эта игра была особенной, ведь он выступал за «Крылья» и хорошо знаком с Игорем Осинькиным. Забив дважды с передач Вендела полузащитник не праздновал, всем своим видом демонстрируя, что самарский клуб для него не чужой.

Еще один гол забил лучший бомбардир прошлого сезона Матео Кассьерра, пробив головой после подачи Артура. Несмотря на счет 0:3, нельзя было сказать, что «Крылья» выглядели обреченно. И в первом тайме, и во втором у них были подходы, но либо подводила реализация, либо выручал Евгений Латышонок.

Финальную точку в матче поставил вышедший на замену Педро. Бразильцу немного повезло при ударе с рикошетом от ноги Кирилла Печенина. Сине-бело-голубые пугающе легко разобрались со своим соперником. Учитывая уверенную игру «Зенита» и активность клуба на трансферном рынке, невольно задумываешься не о том, возьмут ли питерцы золото, а о том, за сколько туров до конца чемпионата это произойдет.

— «Зенит» оставил самое лучшее впечатление в первом туре, — признался «Известиям» экс-тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин. — Лидеры в хорошей форме, команда выглядит очень сбалансированной, уверенной в своих силах. В этом большая заслуга Семака. Сейчас «Зенит» кажется значительно сильнее, чем в прошлом сезоне.

Победила жара

Игра в Ростове-на-Дону считалась центральным матчем тура. Особенный интерес представлял обновленный ЦСКА и его тренер Марко Николич. Сербский специалист сразу же выпустил на поле двух новичков — Данила Кругового и Секу Койта, а также вернувшегося из аренды в «Балтике» Кристияна Бистровича. Карпин же неожиданно оставил на скамейке запасных Егора Голенкова, отдав предпочтение Николаю Комличенко. На левом фланге появился 19-летний воспитанник армейцев Имран Азнауров, а место в воротах занял Рустам Ятимов.

И надо сказать, что в начале первого тайма голкипер чуть не начудил, выйдя за пределы штрафной. Выручил Умар Сако, успевший выбить мяч из-под ноги Тамерлана Мусаева. Опасных моментов было совсем немного. Никто не захотел по-настоящему рисковать, да и в целом было видно, что соперники еще далеки от идеальных кондиций. В матчах, где оба коллектива действуют плотно, всё решает один гол. Но на него ни «Ростов», ни ЦСКА не наиграли. Конечно, внесла свои коррективы и ростовская жара, в такую погоду игрокам тяжело демонстрировать свой максимум.

Историческая победа

«Динамо» не обыгрывало «Факел» с 2001 года. С тех пор у воронежцев против бело-голубых было 3 победы и 3 ничьи. В новом сезоне москвичам наконец удалось прервать неудачную серию.

Несмотря на потери в составе (Кубок Америки, уход игроков, травмы), «Динамо» очень быстро уничтожило интригу в матче, забив три безответных мяча за 30 минут. Отличились 19-летний Иван Лепский, Муме Нгамале и Ярослав Гладышев.

Казалось, что первый тайм невозможно провести лучше, но картину смазал эпизод с участием Даниила Фомина. Полузащитник придавил голень Ираклия Квеквескири шипами, за что получил прямую красную карточку. Оставшись вдесятером, команда Марцела Лички довела дело до победы, хоть и пропустила. Сработало «правило бывших» — не пожалел своих экс-одноклубников Евгений Марков. На большее «Факел» не хватило. А в компенсированное время с поля был удален Сергей Брызгалов, схвативший второй горчичник. Реакция защитника воронежцев была бурной — он сломал световые линии в подтрибунном помещении «ВТБ Арены». Затем футболист принес извинения сотрудникам стадиона.

«Динамо» набрало три очка и устремилось в погоню за «Зенитом». Бело-голубые четко дали понять, что готовы бросить перчатку гегемону и в этом сезоне.

Первый блин комом

Деян Станкович стал четвертым подряд тренером «Спартака», который проиграл свой дебютный матч в клубе. Случилось это под палящим солнцем в Оренбурге. И язык не повернется сказать, что красно-белые проиграли незаслуженно, ведь «Оренбург» действительно был активнее, расторопнее, да и в целом сильнее. В первом тайме хозяева могли отличиться как минимум несколько раз. Уже на 2-й минуте на рандеву с Александром Максименко выскочил Мансилья, но пробил мимо правого нижнего угла. Также были моменты у Марина, Флорентина и Гюрлюка, но «Спартаку» удалось уйти на перерыв с ничейным счетом.

В начале второй половины встречи Станкович внес корректировки, выпустив Угальде и Мартинса, но вышедшие на замену игроки никак не изменили ход матча. «Оренбург» по-прежнему остро огрызался и в итоге добился своего. Сначала отличился Перес, удачно подставив колено после прострела, а затем грубейшую ошибку допустил Максименко. Вратарь «Спартака» ошибся в передаче, Флорентин перехватил мяч и покатил на Гюрлюка, а турок не промахнулся по пустым воротам.

На Станковича было больно смотреть, в его планы явно не входило поражение в стартовом матче. На пресс-конференции после игры серб заявил, что «Спартак» не нашел ответа на агрессивность и скорость соперника. Первый блин вышел комом, но делать выводы о работе нового главного тренера пока рано.

— «Спартак» откровенно провалился в Оренбурге, причем во всех линиях, — рассказал «Известиям» легендарный полузащитник красно-белых Валерий Кечинов. — В обороне, как и в прошедшем сезоне, был бардак. В середине тоже ничего особо интересного не создавали для атаки. Да и впереди тоже не было такого, чтобы было много моментов. Даже физически «Спартак» не показался мне готовым. Может, это связано с тем, что это лишь первый тур, но физически они не должны были уступить «Оренбургу».

Синхронные ничьи

Матчи «Ахмат» – «Краснодар» и «Химки» – «Динамо» Махачкала стартовали в одно время, и завершились с одинаковым счетом 1:1. Для «Краснодара» это была уже вторая официальная игра в сезоне. Первая — за Суперкубок России — «быкам» откровенно не удалась. Поражение от «Зенита» (2:4) получилось болезненным, по игре сине-бело-голубые выглядели гораздо целостнее.

Сказывается отсутствие в команде Кордобы и Кастаньо, которые играли за сборную Колумбии в финале Кубка Америки. В межсезонье ушли Сафонов и два ведущих защитника Алонсо и Волков. В старте на игру в Грозном вышли перешедший из «Балтики» Козлов, вернувшийся в команду Смолов, а также новичок Диего Коста. Потерь пока больше, чем приобретений.

В Грозном «Краснодар» открыл счет, реализовав первый же момент. Са навесил в район вратарской, Смолов сделал скидку на Кривцова, а тот расстрелял Шелию. Хозяева сравняли в конце первого тайма. Камилов пробил по воротам Агкацева, а мяч рикошетом от Черникова влетел в сетку.

Больше голов мы не увидели, хотя во второй половине встречи «Краснодар» смотрелся чуть лучше. При Мураде Мусаеве «быки» находятся в стадии перестройки и продолжают поиск себя.

В Подмосковье, где календарь свел первую и вторую команды по итогам прошлого сезона Первой лиги, было гораздо веселее. «Химки» дважды не реализовали пенальти в первом тайме — оба 11-метровых удара были назначены после нарушений полузащитника махачкалинцев Карчковского на Мирзове. На 22-й минуте Руденко пробил в перекладину, Хосонов на 39-й попал в штангу. Нечасто увидишь, когда за тайм назначаются одинаковые пенальти в одни ворота, а затем они не реализовываются в схожем ключе. Чудеса, да и только!

И между двумя химкинскими промахами «Динамо» поймало свой шанс. Магомедов сделал точный навес на ближнюю штангу, Шумахов отклеился от защитников и головой переправил мяч в дальний угол. Команда Франка Артиги, который проводил свой первый матч у руля, ушла на перерыв в роли догоняющей. Отыграться хозяевам помог Заболотный, перешедший летом из ЦСКА. Голкипер «Динамо» Волк отразил мяч перед собой после удара Анджелковича, а на отскоке первым оказался Антон, установив итоговый результат — 1:1. Старт двух новичков в РПЛ получился бодрым. Артиге есть над чем задуматься — например, над сменой пенальтистов.