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«Прошлый сезон показал, что с «Зенитом» можно бороться за золото»

Футболист «Динамо» Даниил Фомин — о шансах сместить с вершины петербургский клуб и своем удалении на старте нового чемпионата страны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В первом туре чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги одну из самых ярких игр показало московское «Динамо». Бронзовый призер предыдущего розыгрыша РПЛ, чуть было не взявший золото, сумел дома уверенно переиграть воронежский «Факел» со счетом 3:1. Подопечным Марцела Лички не помешало даже удаление в конце первого тайма одного из их лидеров — полузащитника Даниила Фомина, получившего прямую красную карточку за наступ на ногу хавбеку «Факела» Ираклию Квеквескири.

Стоит учитывать, что эта победа была одержана без трех латиноамериканских игроков основного состава бело-голубых: капитана команды парагвайца Фабиана Бальбуэны, уругвайца Николаса Маричаля и колумбийца Хорхе Карраскаля. Все трое выступали на недавнем Кубке Америки, проходившем в США. По окончании турнира они получили дополнительные дни отдыха, поэтому не вернулись в «Динамо» к началу чемпионата. В интервью «Известиям» Даниил Фомин прокомментировал свое удаление, рассказал, как отсутствие латиноамериканцев повлияло на первый матч, оценил качество игры команды в стартовом туре и поделился ожиданиями от начавшегося сезона.

— За что вы наступили на ногу Квеквескири?

— Случайно. Игровой момент. Хотел попасть ногой в мяч, но получилось так, что наступил ему на ногу. Разумеется, делать этого не хотел. И очень сожалею, что так получилось.

— Вряд ли хотелось начинать сезон с красной карточки?

— Да, точно надеялся не так начать чемпионат. Но что получилось, то получилось. Главное, что команда победила. Так что готовимся дальше.

— Что теперь делать в условиях вашей дисквалификации?

— Тренироваться. А что еще тут делать? Вы что-то другое предлагаете?

— Если только отдохнуть чуть-чуть.

— Ну как тут отдыхать? У нас только начало чемпионата.

— Кстати, как вам начало чемпионата в целом? Понятно, что результатом первого матча довольны. А качество игры устраивает?

— Ну, я считаю, что мы провели хороший матч. Качественная игра была в исполнении «Динамо». Особенно до моего удаления. Забили три гола, еще имели моменты. Надо сохранить эту игру и двигаться дальше.

— Чувствуете, что сохранили уровень, благодаря которому весной чуть было не стали чемпионами?

— Да я не хотел бы по одной игре громкие заявления делать. Надо сохранить результат и двигаться дальше.

— Как сказывалось в первом туре на «Динамо» отсутствие латиноамериканских игроков, ездивших на Кубок Америки?

— Да никак не сказывалось. Воспринимаем это как должное. Все знают, что они играли на Кубке Америки. Понимали, что для них это важный турнир и при определенных обстоятельствах нам придется начинать сезон без них. Вот мы и начали. Поскольку есть победа над «Факелом», можно сказать, что справились. Скоро они подъедут, и всё будет хорошо.

— Соскучились по капитанской повязке?

— Да не то чтобы соскучился. Просто у нас есть капитан Фабиан Бальбуэна, а я вице-капитан. Поэтому я и подменял его в матче с «Факелом», раз Фабиана пока нет в команде по объективным причинам. Я вышел на поле с капитанской повязкой, постарался выполнить свои функции. Для меня в этом нет никаких проблем.

— Предсезонные сборы при Марцеле Личке сильно отличались от того, что было под его руководством прошлым летом, когда он только пришел в «Динамо»?

— Трудно сказать. В целом такая же тяжелая предсезонка была, как и год назад. Много тренировок, есть специфичные упражнения. Но, как можно заметить, и после прошлых летних сборов, и после зимних мы выглядели хорошо. Сейчас тоже. Все усердно работали на тренировках, понимая, что вся эта подготовка очень нужна для успеха.

— В прошлом сезоне благодаря вам и «Краснодару» впервые за долгое время «Зенит» был близок к потере чемпионства. Нет ощущения, что такого шанса в ближайшие годы ни у кого из конкурентов петербуржцев больше не будет?

— Я вообще об этом не думаю. Готовлюсь конкретно к следующему матчу отдельно, а там уже будь, что будет — посмотрим после 30-го тура, как всё получится.

— Вы верите, что с нынешним «Зенитом» можно конкурировать за золото?

— Прошлый сезон показал, что можно. Посмотрим, как будет в этом.

— А селекция «Зенита» нынешним летом как вам?

— А меня это как касается? Я в «Динамо» играю. Будем отталкиваться от своей игры. Что там происходит в других командах, это уже не мое дело.

— Будете удовлетворены повторением результата прошлого сезона — третьего места? Или это уже обязательный минимум?

— Посмотрим, как будет складываться нынешний сезон. Если бы перед началом того чемпионата нам сказали, что «Динамо» займет третье место, то, наверно, мы бы согласились на это. Если смотреть, как в итоге закончился прошлый чемпионат, то мы не так довольны этим третьим местом — то, что было близко, мы упустили. Упустили первое место. Итоговый результат получился уже не тот, на который мы надеялись по ходу сезона. Так что надо смотреть, как всё сложится в новом чемпионате.

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