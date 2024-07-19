«В 2023 году «Факел» заплатил налогов больше, чем получил субсидий»

20 июля стартует очередной розыгрыш чемпионата России по футболу среди команд РПЛ. Как и в двух предыдущих сезонах, крайне интересно будет следить за воронежским «Факелом», который при скромном бюджете вышел в премьер-лигу в 2022 году и сумел в ней удержаться. Причем в прошлом чемпионате он сохранил прописку в РПЛ даже без переходных матчей.

Всё это время генеральным директором клуба работает Роман Асхабадзе. В интервью «Известиям» он рассказал, как участие в соревнованиях премьер-лиги позволяет «Факелу» жить на самообеспечении, объяснил, как меняется футбольная инфраструктура в Воронеже, а также рассказал о причинах постоянных смен главных тренеров и поделился мнением, почему успешно отработавший на недавнем чемпионате Европы во главе сборной Швейцарии Мурат Якин 10 лет назад провалился в московском «Спартаке».

— Недавно общее собрание РПЛ утвердило новую схему распределения доходов между клубами. Насколько она выгодна для «Факела»?

— Для нас, наверное, любая схема будет оптимальной в нашей ситуации. Но теперь мы, так же как и другие клубы, получили те KPI, за счет которых попытаемся, и, надеюсь, сможем заработать больше, чем в предыдущем сезоне. Это связано с посещаемостью матчей, активностью во всех диджитал-платформах: в интернете, в соцсетях и так далее. Благодаря нашим болельщикам такая возможность у «Факела» присутствует, поэтому будем стараться, чтобы реализовать все эти KPI полностью. Тогда клуб сможет рассчитывать на дополнительные коммерческие доходы.

— Какой ожидаете прирост доходов?

— Мы только утвердили новую схему. Поэтому пока не делали расчетов, тем более, у нас в этом сезоне открывается новый стадион. И нужно еще посмотреть, как его открытие повлияет. Но если в общих чертах предположить, то ожидаем прирост доходов от 5 до 10%.

— Тогда какую часть расходов будете самостоятельно отбивать?

— В последние два года, выйдя в РПЛ и дважды сохранив там прописку, мы заканчиваем чемпионат и финансовый год с положительным бюджетом. Да он небольшой, но он положительный. Мы не уходим в минус и даже не работаем в ноль. То есть у нас есть плюсовая история, так что мы и так самостоятельно закрываем бюджет. Основная задача, чтобы клуб работал стабильно и, соответственно, заканчивал сезон без всяких убытков. Чтобы долги не копились.

— То есть Воронежской области содержание «Факела» вообще ничего не стоит?

— Без поддержки области, той маленькой субсидии, которую нам дает Воронежская область, клуб не обходится. Она не меняется из года в год, но в большинстве случае идет на детско-юношеский футбол с ограничениями. На профессиональный футбол мы тоже немного тратим из этих средств по тем статьям, где можем тратить. Но при этом скажу вам, что за 2023 год мы налогов в бюджет Российской Федерации заплатили больше, чем получаем субсидии от Воронежской области. Соответственно, мы можем говорить о том, что это идеальное соотношение поддержки государства и работы на коммерческой основе. Когда налоги платятся с коммерческих доходов.

— Сколько вы дали денег в казну РФ?

— Субсидия «Факелу» от правительства Воронежской области составляет порядка 300 млн рублей за сезон. А мы за 2023 год заплатили в казну налогов больше этой суммы. На несколько десятков миллионов рублей заплатили больше, чем получили субсидии.

— Вы уже упомянули про переезд на новый 10-тысячный стадион «Факел», но при этом основная команда должна будет вернуться на стадион Профсоюзов, когда его реконструируют. Есть понимание, когда состоится возвращение?

— Если не будет форс-мажоров, то к концу лета или началу осени должен начаться демонтаж старого Центрального стадиона профсоюзов. Правительство Воронежской области совместно с футбольным клубом «Факел» утвердит окончательной проект нового 25-тысячного стадиона — он на финальной стадии согласования.

— То есть в отличие от старого стадиона вы теперь сможете пропускать зрителей на верхние трибуны и на них будет козырек?

— 100%. У нас будет козырек и на 10-тысячнике, где мы будем играть во время реконструкции стадиона Профсоюзов. Когда четыре года назад утверждался проект футбольной инфраструктуры в регионе, было сразу решено, что в большом футбольном регионе появятся две арены. Одна основная, большая с натуральным газоном и вместимостью в 25 тыс. зрителей. И вторая резервная с вместимостью в 10 тыс. человек. Резервная арена будет использоваться по всем направлениям молодежного, женского футбола и футбола для ветеранов, который у нас есть. Основная арена на месте Центрального стадиона профсоюзов будет использоваться первой командой без ограничений: с козырьками, с парковками, со всеми удобствами. Я надеюсь, с флагманским магазином. С музеем, который появятся у клуба, то есть со всем необходимым для болельщиков.

— Проблем с полем, на которые жаловались ваши соперники, не будет?

— Это же полностью новый проект. Естественно, всё полностью будет новое: и поле, и дренаж, и все остальные системы. Они будут интегрированы заново. То есть старое поле, которому было 30 лет, мы не оставляли.

— Почему в каждом из двух прошлых сезонов у «Факела» работало по три главных тренера?

— В футболе и вообще спорте какой принцип, если не уходить в детали? Результаты. От них мы всегда отталкивались и отталкиваться будем.

— Бывали же случаи, когда другие клубы давали шансы тренерам исправить ситуацию, и это давало положительный результат.

— Каждый принимает решение, исходя из своего видения, понимания того, что происходит внутри команды. Опять же, спортивная составляющая влияет с точки зрения набора очков и качества игры. Каждая ситуация индивидуальна и уникальна, поэтому менеджмент на то и менеджмент, что он работает 24 часа в сутки, именно занимаясь футболом и развитием определенных вещей. Поддержанием той системы, которая есть. Он видит изнутри и знает лучше, какие решения нужно принимать. Вот мы с коллегами, отвечая за результат, соответственно, принимаем определенные решения. Они могут кому-то нравиться или не нравиться, и это никакая не панацея, как у нас привыкли говорить многие в России. Посмотрите, в Европе точно так же меняются тренеры, точно так же проходит ротация определенная. Так же коллеги принимают решение не потому, что им нравится менять тренеров, а потому, что есть определенные факты, аргументы, ситуации, которые приводят к этому. Есть человеческий фактор — не только результаты. Все это в совокупности мы оцениваем по итогам размышлений и человеческого общения внутри клуба. Это футбол — любой тренер, который приходит в любой клуб в мире, подписывая контракт, сразу в голове должен держать, что ему придется в определенный момент уйти. Так же как и футболистам, менеджменту и так далее. Нет определенного кейса, который связан только с тренерами. Это касается всех.

— Есть какая-то общая причина всех отставок тренеров в «Факеле»?

— Сначала всегда есть результат. Если команда проигрывает одну игру, то, естественно, у нас ничего не происходит в кадровом плане. Нужно просто мобилизовать силы и идти дальше. Если такое происходит пять раз подряд, то это уже сигнал, звонок в колокол, который нужно проанализировать. Нужно садиться, смотреть и решать. Общаться со всеми сторонами. Мы же не говорим о том, что это спонтанные и эмоциональные решения, когда у нас меняются тренеры. Но есть факт: мы два сезона подряд сохраняем прописку в РПЛ. С учетом наших скромных возможностей это доказывает, что наши решения оказывались правильными. Ключевой показатель для «Факела» — сохранение места в РПЛ. Всё остальное идет побоку, потому что болельщики и регион хотят видеть команду в премьер-лиге.

— При этом последняя смена главного тренера, когда в апреле был уволен Сергей Ташуев, произошла спустя меньше месяца после продления с ним контракта до лета 2025 года. Не пожалели, что тогда дали ему новое соглашение?

— Ни в коем случае. У нас был хороший этап перед этим. И, наоборот, надо было поддержать главного тренера, что мы и сделали. Дали всем понять, что это наш главный тренер, он работает с нами, несмотря на то, что у него скоро заканчивается контракт, который мы своевременно продлили. Ташуев согласился на продление после раздумий, наверное, в пять минут, и продолжил работу. То есть человек мог не соглашаться. Я точно не жалею о продлении контракта с Ташуевым. Не жалею ни об одном решении, которое мы принимали. Мы были довольны его работой в тот момент. И сделали ему такое предложение. Да, дальше были пять поражений подряд и его замена на Игоря Черевченко. Но это футбол — невозможно всё предвидеть. Бывают такие форс-мажоры. Тем наш вид спорта интересен. Но тогда, в марте, считаю, что мы поступили правильно, продлив контракт с Ташуевым. Правильно в первую очередь в плане оценки профессионального подхода к делу.

— Следите за работой Мурата Якина в качестве главного тренера сборной Швейцарии? Почему он там успешен, но провалился во главе «Спартака» в 2014–2015 годах, когда вы там работали генеральным директором?

— У меня нет никакого мнения о его работе в сборной Швейцарии. Я видел ее игру только на недавнем Евро — по-моему, два матча смотрел. У нас нормальные отношения с Якином до этого были, но я не оцениваю его. Потому что уже много раз повторял и еще раз повторю: работа в России, тем более в больших клубах, где есть своя специфика, свой прессинг, не говорит никогда о том, что иностранцу будет легко. Он может быть реально хорошим тренером, но не потянуть историю в другой стране с другим менталитетом — это нормальная история. Здесь не нужно ничего выдумывать и искать какие то подводные течения. Так же как футболист в одной команде может не заиграть, уйти в другую команду и стать там топ-футболистом через несколько лет. Это тоже не говорит о том, что он был изначально плохим. Нет, это говорит о том, что что-то не получилось, что-то не пошло в профессиональной деятельности. Есть ряд факторов — и психологических, и ментальных. Иногда сказываются бытовые условия. Поэтому нужно спокойно относиться к тому, что у одного игрока или тренера в одном клубе получается, а в другом нет.