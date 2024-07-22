В Госдуме рассмотрят освобождение Неверова от должности вице-спикера

В Госдуму внесли на рассмотрение проект постановления об освобождении депутата ГД от «Единой России» Сергея Неверова от должности вице-спикера. Соответствующий документ появился на сайте нижней палаты парламента в понедельник, 22 июля.

Кроме того, в этот день появился проект постановления об освобождении депутата ГД от партии «Единая Россия» Павла Завального от должности главы комитета по энергетике и Дмитрия Свищева от ЛДПР от должности председателя комитета по физкультуре и спорту.

«В соответствии со ст. 22 Регламента Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации постановляет: освободить депутата <...> Завального Павла Николаевича от должности председателя комитета Государственной думы по энергетике, освободить депутата <...> Свищева Дмитрия Александровича от должности председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту», — говорится в проекте постановления.

Ранее, 18 июля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении экс-замначальника управления президента по внешней политике Дениса Агафонова главой экспертного управления президента. До этого, 12 июня, российский лидер утвердил новую структуру управлений в администрации главы государства. Так, он принял решение упразднить управление по обеспечению деятельности Госсовета и образовать в составе администрации управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета.

Кадровые перестановки в администрации президента и в правительстве РФ произошли после официального вступления Путина в должность главы государства на новый срок в соответствии с результатами прошедших выборов в марте, на которых он победил с 87,28% голосов. Церемония инаугурации президента прошла 7 мая.