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Американский миллиардер назвал отказ Байдена от выборов госпереворотом

Миллиардер Сакс: выход Байдена из предвыборной гонки — это госпереворот
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Американский миллиардер Дэвид Сакс 22 июля назвал госпереворотом выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки.

«Джо Байден превратил Америку в банановую республику, преследуя своего оппонента на выборах. И, как и в банановой республике, теперь он участвовал в государственном перевороте. Что посеешь, то и пожнешь», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).

Байден отказался от участия в президентской гонке 21 июля. Президент США также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании. Однако позднее сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку после выхода из предвыборной гонки.

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Тогда же вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии. Позже уведомление о выдвижении Харрис на пост президента поступило в избирком США.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» заявил, что выход Байдена из президентской гонки был давним планом демократов. По его словам, внутри Демократической партии всё еще идет борьба.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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